أريانة: الملتقى الأول لمسرح الإدماج الموجه لذوي الاحتياجات الخصوصية يومي 4 و 5 ديسمبر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692985d6bd2e40.94298102_fklgmoihqjnep.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 28 Novembre 2025 - 20:03 قراءة: 0 د, 49 ث
      
ينظم مركز الفنون الدرامية والركحية بأريانة تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، يومي 4 و5 ديسمبر 2025 الدورة الأولى لملتقى مسرح الإدماج، وذلك بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه السادس.
وأوضح مدير مركز الفنون الدرامية والركحية بأريانة، فتحي المدوري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، أن الملتقى ينظم بالتعاون مع الإدارة الجهوية للشؤون الإجتماعية، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة الموافق لــ 3 ديسمبر من كل سنة.
وتنطلق العروض المسرحية في اليوم الأول بمسرحية " حلم" لجمعية أولياء و أصدقاء المعوقين التونسيين.

ويشارك في تأثيث العروض المسرحية الاتحاد التونسي لإعانة القاصرين ذهنيا فرع أريانة بعرض يحمل عنوان "الصديق الوفي" .

وفي اليوم الأول، أيضا، تقدم الجمعية التونسية لمساعدة الصم فرع أريانة مسرحية " أمي سيسي"، فيما تقدم الجمعية العامة للقاصرين عن الحركة العضوية فرع أريانة، عرضا بعنوان " فعل الخير".
ويتابع رواد التظاهرة كذلك جملة من العروض المسرحية في صباح اليوم الثاني منها مسرحية " ما لا يقال" لجمعية أولياء و أحباء الصم بأريانة و" كنز الغابة" لجمعية "غاية" الضيعة التربوية للمعاقين بسيدي ثابت.


