معرض تشكيلي في مقر المنظمة العالمية للتجارة بجنيف دعما للفنانين التونسيين وللمنتوجات الفنية الإبداعية

احتضن مقرّ المنظّمة العالميّة للتّجارة بجنيف يومي 26 و27 نوفمبر معرضا يحمل عنوان "تجلّيات تونسيّة: لوحات من الأرض والذّاكرة" نظمته إدارة الفنون التشكيليّة، تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، في إطار تظاهرة ترويجيّة لتونس، نظّمتها وزارة التّجارة وتنمية الصّادرات.

ومثل هذا المعرض فرصة للتعريف بتنوّع الفنّ التّونسي وجماليّته عبر تجارب فنّانين معاصرين، كما تضمن مختارات من الأعمال التي يتضمنها الرّصيد الوطني للفنون التشكيلية.

ووفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الثقافية، تأتي هذه المشاركة، في إطار التّرويج للمنتوجات الفنية والثّقافية التونسية، ودعم الفنّانين التّشكيليّين التونسيين وإبراز ثراء التراث الفني التشكيلي التونسي وتنوع أساليبه التعبيرية. كما يمثّل هذا الحدث فرصة لتعزيز حضور الفنون التشكيلية التونسية بالمحافل الدولية.





وكانت التظاهرة الترويجية فرصة لتوفير زيارات افتراضيّة للمواقع والمعالم الأثريّة والثّقافيّة والسّياحيّة، تسرد عبر تقنية الواقع الافتراضي المختلط والواقع المعزّز مع استعمال تقنيات الذّكاء الاصطناعي، فضلا عن عروض تحمل صورا لمعالم وأبواب المدينة العتيقة تسمح بالاطّلاع عليها عبر تقنية رمز الاستجابة السّريع وتسرد بتقنية الواقع المعزّز والذّكاء الاصطناعي.



