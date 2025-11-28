Babnet   Latest update 15:30 Tunis

سليانة: تقدم موسم جني الزيتون بنسبة 15 بالمائة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5dd914acb9ea32.73756651_ioeqhgfmknljp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 28 Novembre 2025 - 14:29
      
بلغت نسبة تقدم موسم جني الزيتون بولاية سليانة، منذ انطلاق الموسم في أكتوبر المنقضي الى غاية أمس الخميس، 15 بالمائة مع جني 14 ألف طن من الزيتون، وفق رئيسة دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية نورة الزواري.

وبينت الزواري في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، أن عدد المعاصر الناشطة بالجهة تبلغ حوالي 21 معصرة بطاقة تحويل يومية قدرت ب2098 طنا، وهي كافية لتحويل الصابة في ظروف حسنة، في ما تقدر طاقة الخزن 6500 طن من بينها 5600 طن خزّانات سطحية.

وأضافت أن حاجيات الجهة من اليد العاملة تقدر ب1.9 مليون يوم عمل طيلة 5 أشهر، ومن المنتظر أن يؤمنها 12 ألفا و700 عامل، وتقدر كلفة الجني 47.5 مليون دينار.

وأشارت الزواري الى أن  الأسعار المتداولة تتراوح بين 1500 و2500 مليم للكيلوغرام الواحد من الزيتون، في المقابل تراوحت أسعار 1 لتر من الزيت بين 12 و13 دينارا وبين 500ر9 و11 دينارا لسعر الكغ الواحد من الباز.

وفي ما يتعلق باستغلال مادة المرجين، افادت الزواري بان عددا من معاصر بالجهة قامت بتهيئة مصبي المرجين بمعتمديتي بوعرادة وبورويس، كما انخرط ديوان الأراضي الدولية (المركب الفلاحي الأخماس والمركب الفلاحي الرملية) في نثر مادة المرجين بالأراضي التابعة لها.
يذكر أن  تقديرات صابة الزيتون للموسم الحالي تبلغ 95 ألف طن وتمسح غابات الزياتين بالجهة حوالي 64 ألف هكتار(7.1 مليون شجرة) أي بنسبة 3.8 بالمائة من المساحة الوطنية ويهيمن عليها الصنف الشتوي بنسبة 83 بالمائة.


*.*.*