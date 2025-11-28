مدنين: امضاء 27 اتفاقية تكوين لتوفير يد عاملة مختصة في الصناعات الحرفية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6924025dc45405.68754878_fpngjoiemklhq.jpg width=100 align=left border=0>

ابرمت المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بولاية مدنين، 27 اتفاقية تكوين، بالشراكة مع مكاتب التشغيل ومؤسسات حرفية، وذلك في اطار برنامج خصوصي يهتم بالتاهيل الحرفي ويهدف الى توفير حاجيات المؤسسات من اليد العاملة الكفأة والمختصة، ومساعدة المؤسسة الحرفية على تكوين يد عاملة قادرة على ان تندمج في المؤسسة، وفق المندوب الجهوي للصناعات التقليدية سليم الغنجة.



واوضح الغنجة، انّ هذه الاتفاقيات التي شملت 8 معتمديات، استفاد منها 98 متكونا في اختصاصات مختلفة من تطريز وخياطة للملابس التقليدية وصناعة منتوجات من الالياف النباتية كالسمار والعرجون والنسيج اليدوي من غرارة وزربية وبسكري، الى جانب اختصاصات الخزف والفضيات والحلي، على ان يستفيد المتكون من منحة قدرها 150 دينارا لغير حاملي شهادة عليا و200 دينار للمتكونين من حاملي الشهادة العليا ومن اصحاب الهمم، ومنحة تتراوح بين 100 دينار او 150 دينارا للمؤسسة المكونة عن كل متكون حسب نوعية الاختصاص.





واضاف انّ مدة التكوين تمتد طيلة 6 اشهر، تخوّل للمتكون فرصة الاندماج بالمؤسسة او بعث مشروع للحساب الخاص، وذلك حسب رغبة المتكون، مؤكدا انه ينتظران تعقب هذه الدفعة اتفاقيات اخرى، حسب رغبة المؤسسات وحاجياتها الى اليد العاملة المختصة.