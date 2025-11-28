Babnet   Latest update 14:04 Tunis

مدنين: امضاء 27 اتفاقية تكوين لتوفير يد عاملة مختصة في الصناعات الحرفية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6924025dc45405.68754878_fpngjoiemklhq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 28 Novembre 2025 - 14:04 قراءة: 0 د, 51 ث
      
ابرمت المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بولاية مدنين، 27 اتفاقية تكوين، بالشراكة مع مكاتب التشغيل ومؤسسات حرفية، وذلك في اطار برنامج خصوصي يهتم بالتاهيل الحرفي ويهدف الى توفير حاجيات المؤسسات من اليد العاملة الكفأة والمختصة، ومساعدة المؤسسة الحرفية على تكوين يد عاملة قادرة على ان تندمج في المؤسسة، وفق المندوب الجهوي للصناعات التقليدية سليم الغنجة.

واوضح الغنجة، انّ هذه الاتفاقيات التي شملت 8 معتمديات، استفاد منها 98 متكونا في اختصاصات مختلفة من تطريز وخياطة للملابس التقليدية وصناعة منتوجات من الالياف النباتية كالسمار والعرجون والنسيج اليدوي من غرارة وزربية وبسكري، الى جانب اختصاصات الخزف والفضيات والحلي، على ان يستفيد المتكون من منحة قدرها 150 دينارا لغير حاملي شهادة عليا و200 دينار للمتكونين من حاملي الشهادة العليا ومن اصحاب الهمم، ومنحة تتراوح بين 100 دينار او 150 دينارا للمؤسسة المكونة عن كل متكون حسب نوعية الاختصاص.

واضاف انّ مدة التكوين تمتد طيلة 6 اشهر، تخوّل للمتكون فرصة الاندماج بالمؤسسة او بعث مشروع للحساب الخاص، وذلك حسب رغبة المتكون، مؤكدا انه ينتظران تعقب هذه الدفعة اتفاقيات اخرى، حسب رغبة المؤسسات وحاجياتها الى اليد العاملة المختصة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319358


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 28 نوفمبر 2025 | 7 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:06
14:46
12:14
07:11
05:39
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet14°
13° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
14°-9
17°-11
19°-11
18°-11
19°-12
  • Avoirs en devises
    24841,2

  • (27/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41331 DT        1$ =2,94916 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27/11)   1021,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:04 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*