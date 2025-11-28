الأجندة الجبائية لشهر ديسمبر 2025: خمسة مواعيد أساسية لخلاص الالتزامات الضريبية

حدّدت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية خمسة آجال جبائية خلال شهر ديسمبر 2025، لفائدة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والشركات، بهدف استكمال مختلف التصاريح والالتزامات الضريبية قبل نهاية السنة.



1. 5 ديسمبر



2. 15 ديسمبر



3. 22 ديسمبر



4. 25 ديسمبر



5. 29 ديسمبر



بالنسبة إلى:* الأجراء،* المنتفعين بجرايات،* المنتفعين بإيرادات عمرية ذات مصدر تونسي أو أجنبي.بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد.بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.موعد مزدوج يشمل:للأشخاص المعنويين غير الخاضعين لمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد،بالنسبة للأشخاص المعنويين.وأفادت الإدارة العامة للأداءات أن هذه الآجال تمثللإيداع التصاريح، ويمكن تقديمها أيامًا قبل التاريخ المحدّد لتجنّب الاكتظاظ في القباضات والضغط على المنظومات الإعلامية. كما أكدت أنه في حال تزامن الموعد النهائي مع يوم أحد أو عطلة رسمية، يمكن الإيداع في اليوم الموالي