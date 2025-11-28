Babnet   Latest update 10:33 Tunis

الأجندة الجبائية لشهر ديسمبر 2025: خمسة مواعيد أساسية لخلاص الالتزامات الضريبية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69046fc8cebd93.84083227_mikjpnlohgfeq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 28 Novembre 2025 - 09:32 قراءة: 0 د, 54 ث
      
حدّدت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية خمسة آجال جبائية خلال شهر ديسمبر 2025، لفائدة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والشركات، بهدف استكمال مختلف التصاريح والالتزامات الضريبية قبل نهاية السنة.

1. 5 ديسمبر


الآخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالمداخيل بالنسبة إلى:


* الأجراء،
* المنتفعين بجرايات،
* المنتفعين بإيرادات عمرية ذات مصدر تونسي أو أجنبي.

2. 15 ديسمبر

الآخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.

3. 22 ديسمبر

الآخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد.

4. 25 ديسمبر

الآخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثالث بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.

5. 29 ديسمبر

موعد مزدوج يشمل:

* آخر أجل لإيداع التصريح الشهري للأشخاص المعنويين غير الخاضعين لمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد،
* آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثالث بالنسبة للأشخاص المعنويين.

وأفادت الإدارة العامة للأداءات أن هذه الآجال تمثل آخر يوم قانوني لإيداع التصاريح، ويمكن تقديمها أيامًا قبل التاريخ المحدّد لتجنّب الاكتظاظ في القباضات والضغط على المنظومات الإعلامية. كما أكدت أنه في حال تزامن الموعد النهائي مع يوم أحد أو عطلة رسمية، يمكن الإيداع في اليوم الموالي دون خطايا.


