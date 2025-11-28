تواصل نزول الامطار بالشمال والوسط الشرقي مع حرارة منخفضة الجمعة
يتواصل اليوم الجمعة 238 نوفمبر 2025، نزول الامطار بالشمال وتشمل محليا الوسط الشرقي وتكون مؤقتا رعدية بالمناطق الساحلية الشمالية واحيانا غزيرة خاصة باقصى الشمال الغربي، حسب نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي.
وتتراوح اعلى كميات الامطار بين 20 و 40 مليمترا وتصل محليا الى 60 مليمتمرا مع تساقط البرد باماكن محدودة.
ومن المنتظر ان تتقلص فاعلية هذه التقلبات بداية من غد السبت مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.
