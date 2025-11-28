Babnet   Latest update 09:16 Tunis

تواصل نزول الامطار بالشمال والوسط الشرقي مع حرارة منخفضة الجمعة

Publié le Vendredi 28 Novembre 2025 - 09:16
      
يتواصل اليوم الجمعة 238 نوفمبر 2025، نزول الامطار بالشمال وتشمل محليا الوسط الشرقي وتكون مؤقتا رعدية بالمناطق الساحلية الشمالية واحيانا غزيرة خاصة باقصى الشمال الغربي، حسب نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي.

وتتراوح اعلى كميات الامطار بين 20 و 40 مليمترا وتصل محليا الى 60 مليمتمرا مع تساقط البرد باماكن محدودة.



ومن المنتظر ان تتقلص فاعلية هذه التقلبات بداية من غد السبت مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.


