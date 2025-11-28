Babnet   Latest update 06:41 Tunis

رئيس الدّولة يشدّد على ضرورة إيجاد حلول لتمويل الصناديق الاجتماعية حتى تقوم بدورها على الوجه المطلوب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69293520b5cb36.64350698_hjqfmligkoepn.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 28 Novembre 2025 - 06:06 قراءة: 0 د, 48 ث
      
أكّد رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد لدى استقباله يوم أمس بقصر قرطاج، وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، على ضرورة إيجاد حلول لتمويل الصناديق الاجتماعية حتى تقوم بدورها على الوجه المطلوب وإعادة هيكلتها

وأكّد رئيس الدّولة في هذا اللّقاء وفق بلاغ للرئاسة، على توجيه مساعدات عاجلة إلى عدد من المناطق ،مذكّرا بأنّها يجب أن تجد حظّها كاملا في التنمية العادلة وأن تتوفّر للسكّان داخلها كلّ المرافق، مشيرا إلى أنّ الأمر لا يتعلّق بجهة واحدة ولكن بكافة أنحاء البلاد

وذكّر رئيس الجمهوريّة مجدّدا بأنّ الذين يُوصفون بالمهمّشين لم يُولدوا كذلك بل هم ضحايا سياسات امتدّت على عدّة عقود أدّت إلى الإقصاء والبؤس والتفقير


وعلى صعيد آخر، أشار رئيس الدولة إلى أنّ مشروع قانون الماليّة للسّنة القادمة الذي نصّ على الترفيع في الأجور ليس بدعة، مُذكّرا بما ورد في قوانين الماليّة للسنوات 1973 و1974 و1975 و1976 على سبيل المثال لا الحصر، فالدّولة الاجتماعية تقتضي أن تتحمّل مسؤولياتها كاملة، والعمل جارٍ في كلّ القطاعات وفي كلّ الجهات على أن تُوفّر الدولة شروط العزّة والكرامة والعدالة الاجتماعية



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319334


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 28 نوفمبر 2025 | 7 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:06
14:46
12:14
07:11
05:39
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet16°
10° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-9
17°-11
19°-10
18°-11
18°-11
  • Avoirs en devises
    24841,2

  • (27/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41331 DT        1$ =2,94916 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27/11)   1021,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 06:41 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*