رئيس الدّولة يشدّد على ضرورة إيجاد حلول لتمويل الصناديق الاجتماعية حتى تقوم بدورها على الوجه المطلوب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69293520b5cb36.64350698_hjqfmligkoepn.jpg width=100 align=left border=0>

أكّد رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد لدى استقباله يوم أمس بقصر قرطاج، وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، على ضرورة إيجاد حلول لتمويل الصناديق الاجتماعية حتى تقوم بدورها على الوجه المطلوب وإعادة هيكلتها



وأكّد رئيس الدّولة في هذا اللّقاء وفق بلاغ للرئاسة، على توجيه مساعدات عاجلة إلى عدد من المناطق ،مذكّرا بأنّها يجب أن تجد حظّها كاملا في التنمية العادلة وأن تتوفّر للسكّان داخلها كلّ المرافق، مشيرا إلى أنّ الأمر لا يتعلّق بجهة واحدة ولكن بكافة أنحاء البلاد



وذكّر رئيس الجمهوريّة مجدّدا بأنّ الذين يُوصفون بالمهمّشين لم يُولدوا كذلك بل هم ضحايا سياسات امتدّت على عدّة عقود أدّت إلى الإقصاء والبؤس والتفقير







وعلى صعيد آخر، أشار رئيس الدولة إلى أنّ مشروع قانون الماليّة للسّنة القادمة الذي نصّ على الترفيع في الأجور ليس بدعة، مُذكّرا بما ورد في قوانين الماليّة للسنوات 1973 و1974 و1975 و1976 على سبيل المثال لا الحصر، فالدّولة الاجتماعية تقتضي أن تتحمّل مسؤولياتها كاملة، والعمل جارٍ في كلّ القطاعات وفي كلّ الجهات على أن تُوفّر الدولة شروط العزّة والكرامة والعدالة الاجتماعية



وعلى صعيد آخر، أشار رئيس الدولة إلى أنّ مشروع قانون الماليّة للسّنة القادمة الذي نصّ على الترفيع في الأجور ليس بدعة، مُذكّرا بما ورد في قوانين الماليّة للسنوات 1973 و1974 و1975 و1976 على سبيل المثال لا الحصر، فالدّولة الاجتماعية تقتضي أن تتحمّل مسؤولياتها كاملة، والعمل جارٍ في كلّ القطاعات وفي كلّ الجهات على أن تُوفّر الدولة شروط العزّة والكرامة والعدالة الاجتماعية