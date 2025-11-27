أسعار الزيتون تسجّل تذبذبًا والفلاحون يدقّون ناقوس الخطر: رئيس اتحاد الفلاحة بصفاقس يوضّح الأسباب

أكّد محمد بن عمر شلاغو، رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس، خلال تدخّل له في برنامج 60 دقيقة على إذاعة الديوان، أنّ أسعار الزيتون تشهد خلال هذه الأيّام تراجعًا واضطرابًا كبيرًا، رغم تسجيل ارتفاع طفيف اليوم، إلا أنّ الأسعار تبقى بعيدة عن تغطية كلفة الإنتاج.



غلاء اليد العاملة وندرتها: السبب الأبرز



الفلاحون يتكبّدون خسائر



دعوة إلى تفعيل قرارات وزارة الفلاحة



رسالة واضحة



وأوضح شلاغو أنّ الموسم الحالي يشهد، إضافة إلى ارتفاع مشطّ في كلفة الجني، حيث بلغ:للعامل في اليوم بالنسبة للرجال* بينللنساء، حسب المناطقوذكّر بأنّ السعر المُقترح سابقًا كان في حدود، لكن الواقع اليوم مختلف تمامًا، حيث تصلفي عدد من المناطق إلىنبّه رئيس الاتحاد إلى أنّ الفلاحين، وخاصة في المناطق السقوية،، إذ لا تتجاوز أسعار البيع في عدد من المناطق، وهو ما لا يغطّي حتى تكلفة اليد العاملة.وأضاف أنّ الفلاحين الذين ينتظرون إنتاج الزيتون بين خمس وست سنوات يجدون أنفسهم اليوم أمام موسـم لا يضمن لهم أبسط التوازنات المالية.وشدّد شلاغو على أنّ، وأنّ القرارات بقيت في مستوى العناوين دون إجراءات تنفيذية واضحة.وأشار إلى أنّ النصوص التطبيقية الخاصة بالقروض والإجراءات الاستثنائية، وأنّ مواصلة هذا الوضع قد يؤدّي إلى سيناريو مشابه لما حصل في قطاعاتواختتم رئيس الاتحاد بالتأكيد على أنّ إنقاذ الموسم يتطلّب:معتبرًا أنّ فقدان حلقة الفلاح سيؤدّي إلى تداعيات خطيرة تمسّ الأمن الغذائي للبلاد.