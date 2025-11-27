Babnet   Latest update 14:49 Tunis

وزارة الصحة تحذّر من التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون وتدعو إلى إتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/ministeresante2024x2.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 27 Novembre 2025
      
دعت وزارة الصحة اليوم الخميس كافة المواطنين إلى توخي الحذر من التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة وذلك خاصة مع اقتراب فصل الشتاء واللجوء إلى تجهيزات التدفئة.

وشددت وزارة الصحة في بلاغ لها على ضرورة صيانة أجهزة التدفئة وسخانات المياه من طرف فنيين مختصين قبل استعمالها وتنظيف المداخن ومجاري المواقد والمدافئ بشكل دوري والتأكد من خلوّها من أي انسداد ومراقبة لون لهب أجهزة الطهي أو التدفئة بانتظام مبرزة أن تغيّر لون اللهب من الأزرق إلى الأصفر أو البرتقالي يُعدّ مؤشّرًا على احتراق غير كامل وانبعاث غاز أحادي أكسيد الكربون مما يستوجب التوقّف عن الاستعمال فورا وطلب فحص الجهاز.



ونصحت الوزارة بتأمين تهوية مستمرة للفضاءات المغلقة وفتح النوافذ يوميا لمدة لا تقل عن 15 دقيقة لتجديد الهواء والتخلص من ملوثات الهواء الداخلي وتجنّب تشغيل أجهزة التدفئة داخل الأماكن المغلقة لفترات طويلة وتفادي استعمال وسائل التدفئة التقليدية (الكانون) داخل الغرف المغلقة وإطفائها وإخراجها من الغرفة قبل النوم.

وأكدت الوزارة على ضرورة تركيز أجهزة الكشف والإنذار عن غاز أحادي أكسيد الكربون خاصة بالبناءات والفضاءات ذات الاستعمال الجماعي (مبيتات، محاضن ورياض الأطفال نُزُل و مؤسسات صحية...) والتحلي باليقظة والسرعة مطلوبة في حالة الاشتباه بالتسمم وذلك بفتح الشبابيك والأبواب ومغادرة المكان فورًا أو نقل المصابين إلى مكان مفتوح.

ولفتت الوزارة في حال حصول حالة تسمم إلى ضرورة الاتصال بالحماية المدنية على الرقم 198 أو SAMU على الرقم 190 أو بمركز مقاومة التسمم على الرقم 71335500 أو التوجه إلى أقرب مركز صحي في أسرع وقت ممكن.

ولفتت الوزارة إلى أن أعراض التسمم تتمثل في الإصابة بصداع شديد وضيق التنفس وغثيان ودوار وضعف عام وفقدان الوعي وقد يؤدي في الحالات الخطيرة إلى الوفاة أو إلى مضاعفات دائمة على الجهاز العصبي مشيرة إلى أنه غالبًا ما يُصاب جميع أفراد العائلة أو المتواجدون في نفس المكان المغلق بهذه الأعراض نتيجة ضعف التهوية.

جدير بالذكر أن غاز أحادي أكسيد الكربون يُعرف بـ "القاتل الصامت" لأنه غاز لا لون ولا رائحة ولا طعم له مما يجعله خطيرًا للغاية فهو يتحد مع الكُريات الحمراء في الدم بنسبة تفوق الأوكسجين بـ 240 مرة مما يؤدي إلى نقص حاد في الأوكسجين داخل الجسم وفق البلاغ ذاته.


