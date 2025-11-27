وزارة النقل: اقرار خطة تشاركية تمكن من الانطلاق الفعلي في مزيد تنشيط المطارات الداخلية

<img src=http://www.babnet.net/images/8/tower-by-night_02.jpg width=100 align=left border=0>

أقر وزير النقل رشيد عامري، خلال جلسة عمل انتظمت الاربعاء 26 نوفمبر 2025 بمقر الوزارة، وضع خطة عمل تشاركية تفضي إلى برنامج متكامل الأهداف، على المدى القريب والمتوسط، يمكن من الانطلاق الفعلي في مزيد تنشيط المطارات الداخلية في مجالي نقل المسافرين والبضائع.



وتندرج خطة العمل في إطار مقاربة شاملة في المجالات الاقتصادية والسياحية والثقافية والتسويقية وغيرها، مع الأخذ بعين الإعتبار خصوصيات كل جهة ومقوماتها خاصة مع ما يتوفر في هذه المحطات الجوية من مرافق وبنية تحتية ووسائل لوجستية، تمكن من تأمين الرحلات في كنف الأمن والسلامة.









ودعا الوزير في هذا السياق إلى الانطلاق في تحديد هذه الخطة العملية مع المطارات الاكثر قدرة على تحقيق الأهداف مع توفّر كافة الضمانات لاستمرارية النشاط الجوي وتشغيل رحلات مربحة بالنسبة للناقلين الجويين وتحديدا الخطوط التونسية.



وشدد على أن يأخذ تنشيط المطارات الداخلية بعين الإعتبار التقسيم الترابي الجديد القائم على الأقاليم والذي يهدف أساسا إلى تحقيق توازنات بين الجهات في المجالين الاجتماعي والاقتصادي.



ويهدف هذا النظام الى القضاء على الفوارق في التنمية خاصة مع ما يمنحه لكل إقليم من منافذ بحرية وبرية يمكن ربطها بالمطارات وتطوير نمط التنقل في تونس سواء بالنسبة للمواطنين أو للسياح من الداخل والخارج وكذلك المستثمرين.



وشارك في جلسة العمل، التي خصصت لوضع برنامج عمل لتنشيط المطارات التونسية الداخلية، عددا من مسؤولي الوزارة من ضمنهم ممثلي الادارة العامة للطيران المدني بالاضافة إلى ممثلي شركة الخطوط التونسية وشركة الخطوط التونسية السريعة وديوان الطيران المدني والمطارات وزارة السياحة والصناعات التقليدية والجامعة التونسية لوكالات الأسفار.