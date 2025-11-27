المرصد الوطني لسلامة المرور يدعو مستعملي الطريق الى التقيد بجملة من الاجراءات في ظل التقلبات الجوية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61c8282c47ba91.24740467_igkqhnpejmolf.jpg width=100 align=left border=0>

دعا المرصد الوطني لسلامة المرور مستعملي الطريق الى التقيد بجملة من الاجراءات على غرار التخفيف من السرعة ومضاعفة مسافة الأمان وعدم المجازفة بشق الأودية التي يكون منسوب المياه فيها مرتفعا، وذلك نظرا للتقلبات الجوية التي تشهدها البلاد



وذكر المرصد، في بلاغ له اليوم الخميس، أن البلاد تشهد نزول أمطار متفرقة تكون مؤقتًا رعدية وأحيانًا غزيرة بأقصى الشمال الغربي، كما يُتوقع تساقط بعض الثلوج بالمرتفعات الغربية وتكون الرياح شمالية غربية قوية نسبيًا إلى قوية بالشمال والوسط وقرب السواحل





وحث المرصد مستعملي الطريق على أخذ الحيطة والحذر أثناء التنقل، خصوصا في المناطق المعنية بالأمطار الغزيرة والثلوج وتفقد الماسحات والأضواء والتأكد من أنها تعمل بكفاءة وأن جميع الأضواء واضحة وتجنب الضغط المفاجئ على المكابح لتفادي الانزلاق المائي



وأوصى أيضا بتجنب المناطق المنخفضة التي يرتفع بها خطر تجمع المياه بسرعة والبحث عن مكان آمن للتوقف وتشغيل الاضواء الرباعية في صورة انعدام الرؤية والانتباه لهبات الرياح، إلى جانب التأكد من شحن بطارية الهاتف قبل التنقل والمغادرة بصفة مبكرة أو تأجيل المواعيد خاصة في مناطق أقصى الشمال.