Babnet   Latest update 13:17 Tunis

المرصد الوطني لسلامة المرور يدعو مستعملي الطريق الى التقيد بجملة من الاجراءات في ظل التقلبات الجوية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61c8282c47ba91.24740467_igkqhnpejmolf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 27 Novembre 2025 - 12:33 قراءة: 0 د, 48 ث
      
دعا المرصد الوطني لسلامة المرور مستعملي الطريق الى التقيد بجملة من الاجراءات على غرار التخفيف من السرعة ومضاعفة مسافة الأمان وعدم المجازفة بشق الأودية التي يكون منسوب المياه فيها مرتفعا، وذلك نظرا للتقلبات الجوية التي تشهدها البلاد

وذكر المرصد، في بلاغ له اليوم الخميس، أن البلاد تشهد نزول أمطار متفرقة تكون مؤقتًا رعدية وأحيانًا غزيرة بأقصى الشمال الغربي، كما يُتوقع تساقط بعض الثلوج بالمرتفعات الغربية وتكون الرياح شمالية غربية قوية نسبيًا إلى قوية بالشمال والوسط وقرب السواحل

وحث المرصد مستعملي الطريق على أخذ الحيطة والحذر أثناء التنقل، خصوصا في المناطق المعنية بالأمطار الغزيرة والثلوج وتفقد الماسحات والأضواء والتأكد من أنها تعمل بكفاءة وأن جميع الأضواء واضحة وتجنب الضغط المفاجئ على المكابح لتفادي الانزلاق المائي

وأوصى أيضا بتجنب المناطق المنخفضة التي يرتفع بها خطر تجمع المياه بسرعة والبحث عن مكان آمن للتوقف وتشغيل الاضواء الرباعية في صورة انعدام الرؤية والانتباه لهبات الرياح، إلى جانب التأكد من شحن بطارية الهاتف قبل التنقل والمغادرة بصفة مبكرة أو تأجيل المواعيد خاصة في مناطق أقصى الشمال.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319283


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 27 نوفمبر 2025 | 6 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:06
14:46
12:14
07:09
05:38
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet14°
13° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
14°-9
16°-8
17°-10
18°-10
18°-11
  • Avoirs en devises
    24781,9

  • (26/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41094 DT        1$ =2,95744 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26/11)   1021,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:17 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*