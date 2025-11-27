Babnet   Latest update 16:18 Tunis

سليانة: المصادقة على احداث المسلخ البلدي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5dcc42c7e064c4.25630941_ofqehgkjlmipn.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 27 Novembre 2025 - 14:49
      
صادقت، اللجنة الجهوية لدراسة ملفات تركيز أو تأهيل مسالخ حيوانات مجزرة، مساء أمس الأربعاء ,على احداث المسلخ البلدي لبلدية سليانة وفق الفصل الثامن من الأمر عدد 360 لسنة 2010، وذلك خلال جلسة عمل انعقدت بمقر ولاية سليانة تحت إشراف الكاتب العام للولاية.
وبين الكاتب العام لبلدية سليانة المكي الجبالي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المسلخ  يستجيب لكافة المواصفات الصحية والفنية ومتحصل على الموافقة من قبل الوكالة الوطنية لحماية المحيط، لافتا إلى أنه تمت صباح أمس الأربعاء المصادقة على المشروع خلال اللجنة الجهوية للصفقات.
وأضاف الجبالي أن الأشغال ستنطلق في غضون 20 يوما بعد تسجيل الصفقة وإمضائها، وذلك بكلفة جملية قدرت ب3.6 مليون دينار على مساحة 800 متر مربع

وأفاد الجبالي بأن المسلخ الحالي قديم وبدائي وبشروط صحية دنيا، ومن المنتظر أن يكون المرفق الجديد عصريا ويحتوي على مبرّدات وأماكن مخصّصة للحيونات قبل الذبح، وفضاءات معزولة، ومحطة تطهير لفائدة مدينة سليانة والمناطق المجاورة.


*.*.*