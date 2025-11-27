البرلمان ينهي مناقشة المهمات ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026

أنهى مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مساء الأربعاء بقصر باردو، مناقشة ميزانيات المهمات والمهمات الخاصة المدرجة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، وذلك بعد استكمال النظر في مهمة التشغيل والتكوين المهني. وسيتم لاحقا المرور إلى الجزء الثاني من الجلسة العامة المشتركة المخصّصة لمناقشة أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2026.



روزنامة مناقشة مشروع قانون المالية 2026



مسار التصويت



سياق الجلسات العامة



الآجال الدستورية



أقرّ مكتب البرلمان، خلال اجتماعه الأربعاء، رزنامة الجزء الثاني من الجلسة العامة المشتركة بين الغرفتين التشريعيتين، حيث ستُخصّص جلسة يوم الجمعة لعرض التقرير المشترك للجنتي المالية والميزانية بالغرفتين حول مشروع قانون المالية والنقاش العام بشأنه.سيمرّ المسار التشريعي على مرحلتين:تصويت أعضاء مجلس نواب الشعب على أحكام مشروع القانون، بما في ذلك اعتمادات المهمات والفصول تباعا، ثم التصويت على المشروع برمّته.تصويت أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم على مشروع قانون المالية المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب.انطلقت الجلسات العامة المشتركة يومي 5 و6 نوفمبر 2025 بمناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 وتقديم بيان رئيسة الحكومة حولهما، ثم تواصلت تباعا بداية من 7 نوفمبر بمناقشة ميزانيات المهمات والمهمات الخاصة إلى غاية 26 نوفمبر.تنص أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 78 من الدستور على ضرورة المصادقة على مشروع الميزانية وقانون المالية لسنة 2026 قبل يوم 10 ديسمبر 2025.