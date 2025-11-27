البرلمان ينهي مناقشة المهمات ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026
أنهى مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مساء الأربعاء بقصر باردو، مناقشة ميزانيات المهمات والمهمات الخاصة المدرجة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، وذلك بعد استكمال النظر في مهمة التشغيل والتكوين المهني. وسيتم لاحقا المرور إلى الجزء الثاني من الجلسة العامة المشتركة المخصّصة لمناقشة أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2026.
روزنامة مناقشة مشروع قانون المالية 2026
أقرّ مكتب البرلمان، خلال اجتماعه الأربعاء، رزنامة الجزء الثاني من الجلسة العامة المشتركة بين الغرفتين التشريعيتين، حيث ستُخصّص جلسة يوم الجمعة لعرض التقرير المشترك للجنتي المالية والميزانية بالغرفتين حول مشروع قانون المالية والنقاش العام بشأنه.
مسار التصويتسيمرّ المسار التشريعي على مرحلتين:
* المرحلة الأولى: تصويت أعضاء مجلس نواب الشعب على أحكام مشروع القانون، بما في ذلك اعتمادات المهمات والفصول تباعا، ثم التصويت على المشروع برمّته.
* المرحلة الثانية: تصويت أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم على مشروع قانون المالية المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب.
