البرلمان ينهي مناقشة المهمات ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6925499ca14577.29230817_omkqjfhlgniep.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 27 Novembre 2025 - 06:43
      
أنهى مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مساء الأربعاء بقصر باردو، مناقشة ميزانيات المهمات والمهمات الخاصة المدرجة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، وذلك بعد استكمال النظر في مهمة التشغيل والتكوين المهني. وسيتم لاحقا المرور إلى الجزء الثاني من الجلسة العامة المشتركة المخصّصة لمناقشة أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2026.

روزنامة مناقشة مشروع قانون المالية 2026


أقرّ مكتب البرلمان، خلال اجتماعه الأربعاء، رزنامة الجزء الثاني من الجلسة العامة المشتركة بين الغرفتين التشريعيتين، حيث ستُخصّص جلسة يوم الجمعة لعرض التقرير المشترك للجنتي المالية والميزانية بالغرفتين حول مشروع قانون المالية والنقاش العام بشأنه.


مسار التصويت

سيمرّ المسار التشريعي على مرحلتين:

* المرحلة الأولى: تصويت أعضاء مجلس نواب الشعب على أحكام مشروع القانون، بما في ذلك اعتمادات المهمات والفصول تباعا، ثم التصويت على المشروع برمّته.
* المرحلة الثانية: تصويت أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم على مشروع قانون المالية المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب.

سياق الجلسات العامة

انطلقت الجلسات العامة المشتركة يومي 5 و6 نوفمبر 2025 بمناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 وتقديم بيان رئيسة الحكومة حولهما، ثم تواصلت تباعا بداية من 7 نوفمبر بمناقشة ميزانيات المهمات والمهمات الخاصة إلى غاية 26 نوفمبر.

الآجال الدستورية

تنص أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 78 من الدستور على ضرورة المصادقة على مشروع الميزانية وقانون المالية لسنة 2026 قبل يوم 10 ديسمبر 2025.


