مؤسسة فوكسيت الصينية الرائدة الناشطة في تكنولوجيات الاتصال والحلول الرقمية تبدي رغبتها في فتح فرع لها في تونس

تعتزم شركة Foxit الصينية التي تُعتبر إحدى أهم الشركات في مجال إدارة المستندات الرقمية والتوقيعات الالكترونية على المُستوى الدولي، إحداث فرع لها بتونس وفق ما اعلنته سفارة الجمهورية التونسية ببكين.



وأوضحت السفارة في بلاغ لها أن هذا الإعلان أتى خلال لقاء عقده اليوم الأربعاء، السفير التونسي ببكين عادل العربي بمدير التنمية الدولية بقسم التعاون بمؤسسة فوكسيت Zhang Lu المتخصصة في مجال تكنولوجيا الاتصال والحلول الرّقميّة.



وحضر اللقاء المستشار الاقتصادي والتجاري لدى البعثة التونسية عبد الخالق الذكار. ويتنزل اللقاء في إطار أنشطة البعثة في مجال الدبلوماسية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الصينية إلى تونس.وقدّم ممثل الشركة الصينية عرضاً حول مؤسسته الناشطة بمقاطعة فوجيان السّاحليّة، مشيرا إلى أنها تعتبر إحدى أهم الشركات في مجال إدارة المستندات الرقمية والتوقيعات الالكترونية على المُستوى الدولي من خلال تطوير البرمجيّات الرقمية ومواءمتها مع مختلف الاستخدامات التكنولوجية، وهو ما أهّلها لتصبح مجموعة رائدة في المجالات المذكورة ومكّنها من تحقيق انتشار كبير لأنشطتها في الصّين وخارجها.كما أفاد تشانغ لو ،أن للشركة فروعا بعدد من المناطق حول العالم على غرار أمريكا وأستراليا وأوروبا وبأنها تستهدف توسيع نشاطها ليشمل القارّة الإفريقيّة، معبّرا في هذا الخصوص عن اهتمامه بما تزخر به تونس من طاقات وكفاءات بشرية في مجال التكنولوجيات الرقمية فضلا عن الموقع الجغرافي الذي يميزها كي تكون أرضية ملائمة لتأسيس فرع للشركة الصينية .ورحّب السفير التونسي باهتمام مدير التنمية الدولية بمؤسسة فوكسيت بتوسيع نشاط الشركة في تونس، مقدّما له بسطة عن جملة الحوافز والتشجيعات التي تمنحها تونس لفائدة المؤسسات الأجنبية الراغبة في الاستثمار فيها، مبرزا المزايا التفاضلية لبيئة الاستثمار التي توفّرها لاسيما وأنها إحدى الدول الرائدة في القارة الإفريقية في مجال تكنولوجيات الاتصالات والبرمجيات.