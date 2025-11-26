النادي الافريقي - بلال ايت مالك يركن للراحة لفترة تتراوح بين ستة وثمانية اسابيع

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692739c36fd790.86268114_hqlokjefnipgm.jpg width=100 align=left border=0>

اعلن النادي الافريقي اليوم الاربعاء ان لاعبه بلال ايت مالك اجرى عملية جراحية كللت بالنجاح بعد الاصابة التي تعرض لها.

واشار فريق الاحمر والابيض عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ان اللاعب سيركن للراحة لمدة تتراوح بين ستة وثمانية اسابيع قبل العودة الى الميادين.

وتجدر الاشارة الى النادي الافريقي سيجري يوم الجمعة بملعب رادس (س 16) مباراة ودية مع منتخب نجوم القدس الفلسطيني.