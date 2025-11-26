Babnet   Latest update 18:28 Tunis

النادي الافريقي - بلال ايت مالك يركن للراحة لفترة تتراوح بين ستة وثمانية اسابيع

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692739c36fd790.86268114_hqlokjefnipgm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 26 Novembre 2025 - 18:28 قراءة: 0 د, 19 ث
      
اعلن النادي الافريقي اليوم الاربعاء ان لاعبه بلال ايت مالك اجرى عملية جراحية كللت بالنجاح بعد الاصابة التي تعرض لها.
واشار فريق الاحمر والابيض عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ان اللاعب سيركن للراحة لمدة تتراوح بين ستة وثمانية اسابيع قبل العودة الى الميادين. 
وتجدر الاشارة الى النادي الافريقي سيجري يوم الجمعة بملعب رادس (س 16) مباراة ودية مع منتخب نجوم القدس الفلسطيني.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319242


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 26 نوفمبر 2025 | 5 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:06
14:46
12:14
07:08
05:37
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet16°
11° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-11
14°-10
15°-9
18°-11
19°-11
  • Avoirs en devises
    24781,9

  • (26/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41094 DT        1$ =2,95744 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26/11)   1094,4 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:28 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*