الوضعية الاجتماعية للوعّاظ وتجذير خطاب التسامح أبرز اهتمامات النواب خلال مناقشة ميزانية وزارة الشؤون الدينية لسنة 2026

وطالب النواب بضرورةوسدّ الشغورات بالكتاتيب لضمان التعليم الديني الأساسي للأطفال.اعتبر النائبأن دور الوعّاظ يحتاج إلى دعم أكبر، مطالبًا بتحسين ظروفهم المهنية وتوفير زيّ موحّد يعكس الهوية التونسية.كما دعا إلىفي نشر خطاب التسامح، وعدم الاقتصار على الأساليب التقليدية، مع التأكيد على ضرورة أن تكونلضمان خطاب معتدل ومنسجم.النائبأكّد أنّ الوزارة شريك أساسي في حماية النسيج الاجتماعي وترسيخ قيم الدولة المدنية، داعيًا إلى تعزيز التوعية الدينية وتحصين الإطار الديني من مخاطر التطرف.من جهته، اعتبر النائبأنّ الزيادة بـفي ميزانية الوزارة لسنة 2026 غير كافية لترميم العلاقة بين المسجد والمجتمع.ووصف الإطار الديني بأنه ""، داعيًا إلى الترفيع في أجره وتوفير مكتبة رقمية وكتب فقهية تدعم تجديد الخطاب. كما دعا إلىلتحسين خدمات الحج.أشار النائبإلى وجود مساجد تعاني منخاصة في ولاية صفاقس، مطالبًا بالتدخل العاجل لمعالجة هذا الإشكال.كما شدّد على أهمية الخطاب الديني في مواجهة مظاهر التفكك الأسري والانحلال الأخلاقي.النائبدعا إلىوالارتقاء بتكوين الوعّاظ لضمان تأثير فعّال داخل المجتمع.دعت النائبةإلى صياغة خطاب ديني موجّه للتونسيين بالخارج، مع اقتراحلحماية الجالية من أي خطاب متطرف أو مضاد للقيم التونسية.طالب النائببتسريع إصدار القانون المنظم لمدرّسي الكتاتيب ومراجعة التعيينات داخل المساجد بالتنسيق مع الهياكل الحكومية المختصة.النائباعتبر أنّ الوزارة عنصر أساسي في الإصلاح التربوي، ودعا إلى تحسين وضعية الإطارات المسجدية والمشرفين على الكتاتيب، إضافة إلى تنظيم قائمة مرافقي الحجيج لضمان نجاح الموسم القادم.أكّد النائبأهمية دعمباعتباره قائما على التسامح، داعيًا إلى تثمين الإرث الديني وترميم المواقع الدينية التاريخية بالتعاون مع معهد التراث.