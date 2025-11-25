Babnet   Latest update 14:37 Tunis

الوضعية الاجتماعية للوعّاظ وتجذير خطاب التسامح أبرز اهتمامات النواب خلال مناقشة ميزانية وزارة الشؤون الدينية لسنة 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6925a64665dd80.23669684_kjloqhnmgiefp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 25 Novembre 2025 - 13:49 قراءة: 1 د, 59 ث
      

الإطارات المسجدية: أجور ضعيفة ومطلب الإدماج في الوظيفة العمومية

شدّد عدد من النواب على أن وضعية الوعّاظ والإطارات المسجدية تعاني من التهميش، إذ لا يتجاوز الأجر الشهري 480 دينارًا، وفق ما أكده النائب منصور السماري.

وطالب النواب بضرورة إدماج الإطارات المسجدية في الوظيفة العمومية وسدّ الشغورات بالكتاتيب لضمان التعليم الديني الأساسي للأطفال.


دعوات لتحسين ظروف العمل وتجديد أدوات الخطاب الديني

اعتبر النائب محمد الكو أن دور الوعّاظ يحتاج إلى دعم أكبر، مطالبًا بتحسين ظروفهم المهنية وتوفير زيّ موحّد يعكس الهوية التونسية.
كما دعا إلى استعمال وسائل الاتصال الحديثة في نشر خطاب التسامح، وعدم الاقتصار على الأساليب التقليدية، مع التأكيد على ضرورة أن تكون كل دور العبادة تحت إشراف الدولة لضمان خطاب معتدل ومنسجم.

تعزيز الخطاب المعتدل ومقاومة التطرف

النائب نور الدين العكروت أكّد أنّ الوزارة شريك أساسي في حماية النسيج الاجتماعي وترسيخ قيم الدولة المدنية، داعيًا إلى تعزيز التوعية الدينية وتحصين الإطار الديني من مخاطر التطرف.

من جهته، اعتبر النائب بلال السعيدي أنّ الزيادة بـ 3.5% في ميزانية الوزارة لسنة 2026 غير كافية لترميم العلاقة بين المسجد والمجتمع.
ووصف الإطار الديني بأنه "حارس المعنى"، داعيًا إلى الترفيع في أجره وتوفير مكتبة رقمية وكتب فقهية تدعم تجديد الخطاب. كما دعا إلى شراكات مع وكالات الأسفار لتحسين خدمات الحج.

إشكالية غياب المياه في عدد من المساجد

أشار النائب فهمي مبارك إلى وجود مساجد تعاني من غياب المياه خاصة في ولاية صفاقس، مطالبًا بالتدخل العاجل لمعالجة هذا الإشكال.
كما شدّد على أهمية الخطاب الديني في مواجهة مظاهر التفكك الأسري والانحلال الأخلاقي.

توحيد الخطاب وتطوير التكوين

النائب رياض الدريدي دعا إلى توحيد الخطاب الديني والارتقاء بتكوين الوعّاظ لضمان تأثير فعّال داخل المجتمع.

الخطاب الديني الموجّه للجالية التونسية بالخارج

دعت النائبة زكية معروفي إلى صياغة خطاب ديني موجّه للتونسيين بالخارج، مع اقتراح فرق وعظية مختصة لحماية الجالية من أي خطاب متطرف أو مضاد للقيم التونسية.

تنظيم مدرّسي الكتاتيب ومراجعة التعيينات

طالب النائب عمر بن عمر بتسريع إصدار القانون المنظم لمدرّسي الكتاتيب ومراجعة التعيينات داخل المساجد بالتنسيق مع الهياكل الحكومية المختصة.

إصلاح تربوي ودور محوري للوزارة

النائب محمد ضو اعتبر أنّ الوزارة عنصر أساسي في الإصلاح التربوي، ودعا إلى تحسين وضعية الإطارات المسجدية والمشرفين على الكتاتيب، إضافة إلى تنظيم قائمة مرافقي الحجيج لضمان نجاح الموسم القادم.

تعزيز المذهب المالكي وحماية التراث الديني

أكّد النائب عماد الدين السديري أهمية دعم المذهب المالكي باعتباره قائما على التسامح، داعيًا إلى تثمين الإرث الديني وترميم المواقع الدينية التاريخية بالتعاون مع معهد التراث.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319161


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 | 4 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:07
14:46
12:13
07:08
05:37
الرطــوبة:
% 31
Babnet
Babnet23°
23° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-12
16°-11
14°-9
16°-9
18°-12
  • Avoirs en devises
    24727,1

  • (24/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41000 DT        1$ =2,95747 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24/11)   1132,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:37 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*