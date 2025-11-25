الوضعية الاجتماعية للوعّاظ وتجذير خطاب التسامح أبرز اهتمامات النواب خلال مناقشة ميزانية وزارة الشؤون الدينية لسنة 2026
الإطارات المسجدية: أجور ضعيفة ومطلب الإدماج في الوظيفة العموميةشدّد عدد من النواب على أن وضعية الوعّاظ والإطارات المسجدية تعاني من التهميش، إذ لا يتجاوز الأجر الشهري 480 دينارًا، وفق ما أكده النائب منصور السماري.
وطالب النواب بضرورة إدماج الإطارات المسجدية في الوظيفة العمومية وسدّ الشغورات بالكتاتيب لضمان التعليم الديني الأساسي للأطفال.
دعوات لتحسين ظروف العمل وتجديد أدوات الخطاب الدينياعتبر النائب محمد الكو أن دور الوعّاظ يحتاج إلى دعم أكبر، مطالبًا بتحسين ظروفهم المهنية وتوفير زيّ موحّد يعكس الهوية التونسية.
كما دعا إلى استعمال وسائل الاتصال الحديثة في نشر خطاب التسامح، وعدم الاقتصار على الأساليب التقليدية، مع التأكيد على ضرورة أن تكون كل دور العبادة تحت إشراف الدولة لضمان خطاب معتدل ومنسجم.
تعزيز الخطاب المعتدل ومقاومة التطرفالنائب نور الدين العكروت أكّد أنّ الوزارة شريك أساسي في حماية النسيج الاجتماعي وترسيخ قيم الدولة المدنية، داعيًا إلى تعزيز التوعية الدينية وتحصين الإطار الديني من مخاطر التطرف.
من جهته، اعتبر النائب بلال السعيدي أنّ الزيادة بـ 3.5% في ميزانية الوزارة لسنة 2026 غير كافية لترميم العلاقة بين المسجد والمجتمع.
ووصف الإطار الديني بأنه "حارس المعنى"، داعيًا إلى الترفيع في أجره وتوفير مكتبة رقمية وكتب فقهية تدعم تجديد الخطاب. كما دعا إلى شراكات مع وكالات الأسفار لتحسين خدمات الحج.
إشكالية غياب المياه في عدد من المساجدأشار النائب فهمي مبارك إلى وجود مساجد تعاني من غياب المياه خاصة في ولاية صفاقس، مطالبًا بالتدخل العاجل لمعالجة هذا الإشكال.
كما شدّد على أهمية الخطاب الديني في مواجهة مظاهر التفكك الأسري والانحلال الأخلاقي.
