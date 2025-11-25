Babnet   Latest update 16:14 Tunis

المرصد التونسي للسياسات العمومية ينظم ورشة ختامية حول آفاق وسبل تثمين نفايات الهدم والبناء يوم الخميس 27 نوفمبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64e4d92d6a05b3.74782541_gjeqimnhpfklo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 25 Novembre 2025 - 16:11
      
ينظم المرصد التونسي للسياسات العمومية، ورشة ختامية، حول آفاق وسبل تثمين نفايات الهدم والبناء وذلك يوم الخميس 27 نوفمبر الجاري، بتونس العاصمة

وتعد الندوة فضاءا للنقاش بين ممثلي الوزارات والنواب والوكالات الفنية والخبراء من أجل التفكير الجماعي في الانتقال نحو نموذج دائري ومستدام لادارة نفايات الهدم والبناء



كما تهدف الى عرض النتائج النهائية للدراسة ومخطط الاعمال كنموذج دعم مراكز تثمين نفايات الهدم والبناء الى جانب توفير الحوار الاستراتيجي بين مختلف المتدخلين من أجل تفعيل التوصيات

وسيتم، أيضا عرض أهم الاستنتاجات من دراسة الوضع الحالي وابراز النقائص والفرص وأفضل الممارسات وتقديم النموذج
الاقتصادي والمؤسساتي والتشغيلي الوارد في مخطط الاعمال بما في ذلك الربحية والشراكات المحتملة والاحتياجات الاستثمارية
وآليات التمويل

وسيناقش الحاضرون أبرز توصيات نموذج نظام دعم مراكز تثمين نفايات الهدم والبناء خاصة في ما يتعلق بالآليات القانونية والمالية اللازمة لتهيئة بيئة ملائمة لتثمين النفايات اضافة الى تعزيز تبني نتائج المشروع من قبل صانعي القرار وادماج
النموذج ضمن الاستراتيجية الوطنية لادارة النفايات

ويحرص المرصد على ختم مرحلة الدراسة والصياغة وفتح مرحلة جديدة ترتكز على التنفيذ العملي ودعم مسار الانتقال البيئي والاقتصادي في البلاد .

يشار، الى أن المرصد التونسي للسياسات العمومية قد أنجز سلسلة من الدراسات الاستراتيجية والعملية التي تهدف الى وضع الأسس لنظام وطني لتثمين نفايات الهدم والبناء وتعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص والتوجه نحو ادارة مستدامة وفعالة للموارد .


