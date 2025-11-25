Babnet   Latest update 14:37 Tunis

"سينيماد" تظاهرة جديدة في تونس تقدم لعشاق السينما أحدث الأفلام العالمية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692595755d9a08.67627432_glepijnqhomkf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 25 Novembre 2025 - 13:48 قراءة: 0 د, 54 ث
      
تم أمس الإعلان عن إطلاق تظاهرة سينمائية جديدة في تونس تحمل عنوان "سينيماد" وتقدم لعشاق الفن السابع أحدث الأفلام العالمية، التي عرضت في أهم المهرجانات الدولية. وتنطلق في الأسبوع الأول من ديسمبر وتتواصل الى غاية شهر فيفري 2026.

وجاء في بيان صحفي للمنظمين أن مؤسسة "إيزي للتوزيع" تنظم هذه التظاهرة بالتعاون مع "ماد سولوشن" حيث ستقدم التظاهرة للجمهور التونسي في عديد الجهات لا فقط في العاصمة، مجموعة مختارة من الأفلام التي تألقت في مهرجانات كان وفينيسيا وبرلين وغيرها.

وتستهل التظاهرة بعرض فيلم "أثر الأشباح" Ghost Trail

للمخرج جوناثان ميلي، وقد عرض هذا الفيلم في العديد من المهرجانات الدولية، ونال مجموعة من الجوائز، من بينها جائزة أفضل ممثل في الجونة (آدم بسة) وجائزة لويس دولوك لأفضل فيلم أول
وجائزة TAP Revelation Award في مهرجان لشبونة وجائزة أفضل فيلم في مهرجان القدس السينمائي وجائزة أفضل مخرج في Cyprus Film Days وجائزة Lumière d’Or في لاسيونا – مهد السينما.
وتستهل عروض هذا الفيلم ابتداءً من الاثنين 8 ديسمبر 2025 في كل من قاعة سينما Ciné 350 بمدينة الثقافة، وفضاء الفن والثقافة في مدينة الحمامات وفي قاعة سينما مدنين وسينما دار القيروان.


