وزارة الصحة تعلن عن دعم البنية الصحية بولاية صفاقس بتجهيزات جديدة وتدخلات أسرع للمواطنين

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء أنها دعمت البنية الصحية بصفاقس، ويم الاثنين 24 نوفمبر الجاري، عبر توفير تجهيزات حديثة وتقوية خدمات الإسعاف القريب من السكان، في إطار برنامج الصحّة عزيزة المموّل من الاتحاد الأوروبي.



وشملت هذه التدخلات منطقة جبنيانة، حيث انطلق نشاط وحدة إسعاف وإنعاش متنقلة SMUR مجهّزة بسيارة إسعاف صنف “أ” وطاقم مختص لرفع سرعة التدخل داخل المناطق.









كما تم بقرقنة تشغيل آلة سكانار جديدة بعد تهيئة الفضاء باستثمار جملي بقيمة 1,8 مليون دينار، وتدعيم المستشفى بسيارة إسعاف صنف “أ” لضمان نقل آمن وفوري.



وبالمحرس ومستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس، تم تعزيز الأسطول بسيارتي إسعاف مجهزتين لدعم الحالات المستعجلة، وفق طات البلاغ.



وأشارت وزارة الصحة إلى أن هذه التدخلات تعني عمليًا تقليص وقت الوصول للعلاج، ورفع الجاهزية في الحالات الحرجة، وتحسين خدمات المستشفيات الجهوية.