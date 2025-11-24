Babnet   Latest update 20:06 Tunis

علاقات التعاون العسكري وتنويع مجالاتها محور لقاء وزير الدفاع برئيس أركان القوات البحرية الملكية السعودية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6924968cc3a072.13072304_jpnkoglfehqim.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 24 Novembre 2025 - 17:30 قراءة: 0 د, 58 ث
      
مثلت علاقات التعاون العسكري بين تونس والمملكة العربية السعودية وآفاق دعمها وتنويع مجالاتها محور اللّقاء الذي جمع وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي بالفريق الركن محمد بن عبد الرحمان الغريبي رئيس أركان القوات البحرية الملكية السعودية، اليوم الإثنين بمقر الوزارة.

ونوّه السهيلي بالمناسبة، وفق بلاغ لوزارة الدفاع، بالروابط الأخوية المتميّزة وبالعلاقات التاريخيّة المتجذّرة التي تجمع بين البلدين الشقيقين وبالتطور الذي يشهده التعاون الثنائي على أكثر من صعيد، لاسيما في المجال العسكري وحرص الجانبين على تطويره والارتقاء به إلى أعلى المستويات، مشيدا بمستوى التنسيق والتشاور الثنائي بين قيادتي البلدين الشقيقين والتوافق حول أهم القضايا الإقليميّة والدوليّة ذات الاهتمام المشترك.



وبين ضرورة البحث عن آفاق جديدة للتعاون العسكري بين الطرفين خاصة في مجالات التكوين والتدريب والأمن البحري وتبادل الزيارات والخبرات بين البحريّتين، علاوة على الاستعلام وتبادل المعلومات لاستباق التهديدات العابرة للحدود.
كما أكد على أهمية المناقشات المتعلّقة بأنشطة التعاون الثنائي وضبط برنامج واقعي لأشغال الدورة السادسة للجنة العسكرية المشتركة التونسية السعودية التي ستحتضنها تونس خلال شهر ديسمبر القادم.

من جهته عبر الضيف عن اعتزازه بمستوى التعاون القائم بين تونس والمملكة العربية السعودية في كافة المجالات، مؤكداً حرص المملكة على مواصلة تطوير التعاون العسكري مع تونس بما يخدم المصالح المشتركة ويرسخ الروابط والعلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين الشقيقين.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319107


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 24 نوفمبر 2025 | 3 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:07
14:46
12:13
07:07
05:36
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet19°
13° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-10
23°-13
15°-11
14°-10
15°-11
  • Avoirs en devises
    24727,1

  • (24/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41000 DT        1$ =2,95747 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24/11)   710,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:06 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*