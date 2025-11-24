علاقات التعاون العسكري وتنويع مجالاتها محور لقاء وزير الدفاع برئيس أركان القوات البحرية الملكية السعودية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6924968cc3a072.13072304_jpnkoglfehqim.jpg width=100 align=left border=0>

مثلت علاقات التعاون العسكري بين تونس والمملكة العربية السعودية وآفاق دعمها وتنويع مجالاتها محور اللّقاء الذي جمع وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي بالفريق الركن محمد بن عبد الرحمان الغريبي رئيس أركان القوات البحرية الملكية السعودية، اليوم الإثنين بمقر الوزارة.



ونوّه السهيلي بالمناسبة، وفق بلاغ لوزارة الدفاع، بالروابط الأخوية المتميّزة وبالعلاقات التاريخيّة المتجذّرة التي تجمع بين البلدين الشقيقين وبالتطور الذي يشهده التعاون الثنائي على أكثر من صعيد، لاسيما في المجال العسكري وحرص الجانبين على تطويره والارتقاء به إلى أعلى المستويات، مشيدا بمستوى التنسيق والتشاور الثنائي بين قيادتي البلدين الشقيقين والتوافق حول أهم القضايا الإقليميّة والدوليّة ذات الاهتمام المشترك.









وبين ضرورة البحث عن آفاق جديدة للتعاون العسكري بين الطرفين خاصة في مجالات التكوين والتدريب والأمن البحري وتبادل الزيارات والخبرات بين البحريّتين، علاوة على الاستعلام وتبادل المعلومات لاستباق التهديدات العابرة للحدود.

كما أكد على أهمية المناقشات المتعلّقة بأنشطة التعاون الثنائي وضبط برنامج واقعي لأشغال الدورة السادسة للجنة العسكرية المشتركة التونسية السعودية التي ستحتضنها تونس خلال شهر ديسمبر القادم.



من جهته عبر الضيف عن اعتزازه بمستوى التعاون القائم بين تونس والمملكة العربية السعودية في كافة المجالات، مؤكداً حرص المملكة على مواصلة تطوير التعاون العسكري مع تونس بما يخدم المصالح المشتركة ويرسخ الروابط والعلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين الشقيقين.