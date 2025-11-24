Babnet   Latest update 21:19 Tunis

قضاء اداري : تهيئة فضاءات الاستقبال والتوجيه والارشاد بمقر الدائرة الابتدائية بصفاقس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692482cfb95789.56147675_jfelngoihqmkp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 24 Novembre 2025 - 21:06 قراءة: 0 د, 46 ث
      
أعلنت المحكمة الادارية، اليوم الاثنين، عن استكمال اشغال تهيئة فضاءات للاستقبال والتوجيه والارشاد بمقر الدائرة الابتدائية بصفاقس والتي إنجزت في إطارالتعاون المشترك بين المحكمة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) والبنك الدولي.

وحسب بلاغ للمحكمة، شملت أهم الأشغال تهيئة مكتب الضبط وقاعة استقبال جديدة وفضاء خاص بالتوجيه والإرشاد بمقر هذه الدائرة وفقا للمعايير المعمول بها في الغرض، وذلك بهدف تحسين ظروف نفاذ المواطنين إلى الخدمات القضائية من خلال توفير فضاءات مريحة تضمن وتراعي الخصوصية اللازمة.



وتم أيضا تأمين مقر المحكمة بكاميرات مراقبة لضمان السلامة وحماية المنشآت والمستفيدين وتزويده بشاشة ديناميكية لعرض جدول الجلسات وومضات تحسيسية حول النفاذ إلى القضاء الإداري.

وستمكن هذه التحسينات الدائرة من الشروع في إتمام إجراءات الحصول على علامة "مرحبا" .

من جهة اخرى قالت المحكمة الادارية إن هذا المشروع انجز بهدف تحسين جودة الاستقبال وتيسير الخدمات المقدّمة للمتقاضين، وهو يجسم التعاون المشترك بين المحكمة الإدارية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) والبنك الدولي في إطار مشروع "المساعدة القانونيّة والحماية الاجتماعيّة".


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319103


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 24 نوفمبر 2025 | 3 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 58
Babnet
Babnet19°
12° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-10
23°-13
15°-10
15°-10
15°-10
  • Avoirs en devises
    24727,1

  • (24/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41000 DT        1$ =2,95747 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24/11)   710,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:19 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*