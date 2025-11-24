قضاء اداري : تهيئة فضاءات الاستقبال والتوجيه والارشاد بمقر الدائرة الابتدائية بصفاقس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692482cfb95789.56147675_jfelngoihqmkp.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت المحكمة الادارية، اليوم الاثنين، عن استكمال اشغال تهيئة فضاءات للاستقبال والتوجيه والارشاد بمقر الدائرة الابتدائية بصفاقس والتي إنجزت في إطارالتعاون المشترك بين المحكمة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) والبنك الدولي.



وحسب بلاغ للمحكمة، شملت أهم الأشغال تهيئة مكتب الضبط وقاعة استقبال جديدة وفضاء خاص بالتوجيه والإرشاد بمقر هذه الدائرة وفقا للمعايير المعمول بها في الغرض، وذلك بهدف تحسين ظروف نفاذ المواطنين إلى الخدمات القضائية من خلال توفير فضاءات مريحة تضمن وتراعي الخصوصية اللازمة.









وتم أيضا تأمين مقر المحكمة بكاميرات مراقبة لضمان السلامة وحماية المنشآت والمستفيدين وتزويده بشاشة ديناميكية لعرض جدول الجلسات وومضات تحسيسية حول النفاذ إلى القضاء الإداري.



وستمكن هذه التحسينات الدائرة من الشروع في إتمام إجراءات الحصول على علامة "مرحبا" .



