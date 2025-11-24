كأس العرب (قطر 2025): مدربا فلسطين وليبيا ينشدان الفوز وحجز بطاقة التأهل للنهائيات غدا
تتجه الأنظار، غدا الثلاثاء، إلى مواجهة حاسمة تجمع بين المنتخب الفلسطيني والمنتخب الليبي على ملعب ثاني بن جاسم، ضمن الدور التمهيدي المؤهل لنهائيات كأس العرب قطر 2025 لكرة القدم، المقررة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.
المنتخب الفلسطيني: هدف واضح نحو النهائيات
أعرب إيهاب أبو جزر، مدرب المنتخب الفلسطيني، عن تطلعه لتحقيق الفوز وحسم بطاقة التأهل، مؤكدا أن التحضيرات كانت جيدة، بعدما خاض الفريق مباراتين وديتين أمام الباسك وكتالونيا، مما ساهم في رفع جاهزية اللاعبين.
وشدد أبو جزر على أن الهدف الأساسي يتمثل في بلوغ النهائيات، مضيفا أن الفريق يطمح لخوض مباراة الافتتاح أمام قطر في حال التأهل على حساب ليبيا.
أما اللاعب حامد حمدان، فأكد أن جميع اللاعبين على أهبة الاستعداد لتقديم أقصى ما لديهم، مشيرا إلى أن المواجهة ستكون صعبة، لكنها تمثل فرصة مهمة لحجز بطاقة العبور.
المنتخب الليبي: ثقة وطموحمن جانبه، أبدى المدرب السنغالي أليو سيسيه ثقته في قدرة المنتخب الليبي على الظهور بأفضل مستوى وتحقيق الانتصار، معتبرا أن المشاركة في كأس العرب تمثل محطة مهمة، خاصة في ظل التنظيم المتميز في قطر.
وأكد اللاعب طلال فرحات أن المباراة ستكون مفصلية ولا تحتمل الأخطاء، مشيرا إلى أن التحضيرات كانت مثالية، وأن حالة كبيرة من الحماس تسود المجموعة لتحقيق التأهل إلى دور المجموعات.
المجموعة الأولى بانتظار المتأهلينوسينضم المنتخبان المتأهلان من مباراتي فلسطين – ليبيا وسوريا – جنوب السودان إلى المجموعة الأولى التي تضم تونس وقطر.
ويستهل المنتخب التونسي مبارياته في الجولة الافتتاحية يوم الاثنين 1 ديسمبر بداية من الساعة الثانية ظهرا (س14)، أمام المتأهل من مواجهة سوريا وجنوب السودان.
