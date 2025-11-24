كأس العرب (قطر 2025): مدربا فلسطين وليبيا ينشدان الفوز وحجز بطاقة التأهل للنهائيات غدا

تتجه الأنظار، غدا الثلاثاء، إلى مواجهة حاسمة تجمع بين المنتخب الفلسطيني والمنتخب الليبي على ملعب ثاني بن جاسم، ضمن الدور التمهيدي المؤهل لنهائيات كأس العرب قطر 2025 لكرة القدم، المقررة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.



المنتخب الفلسطيني: هدف واضح نحو النهائيات



المنتخب الليبي: ثقة وطموح



المجموعة الأولى بانتظار المتأهلين



أعرب، مدرب المنتخب الفلسطيني، عن تطلعه لتحقيق الفوز وحسم بطاقة التأهل، مؤكدا أن التحضيرات كانت جيدة، بعدما خاض الفريق مباراتين وديتين أمام، مما ساهم في رفع جاهزية اللاعبين.وشدد أبو جزر على أن الهدف الأساسي يتمثل في، مضيفا أن الفريق يطمح لخوضفي حال التأهل على حساب ليبيا.أما اللاعب، فأكد أن جميع اللاعبين على أهبة الاستعداد لتقديم أقصى ما لديهم، مشيرا إلى أن المواجهة ستكون صعبة، لكنها تمثل فرصة مهمة لحجز بطاقة العبور.من جانبه، أبدى المدرب السنغاليثقته في قدرة المنتخب الليبي على الظهور بأفضل مستوى وتحقيق الانتصار، معتبرا أن المشاركة في كأس العرب تمثل محطة مهمة، خاصة في ظل التنظيم المتميز في قطر.وأكد اللاعبأن المباراة ستكون مفصلية ولا تحتمل الأخطاء، مشيرا إلى أن التحضيرات كانت مثالية، وأن حالة كبيرة من الحماس تسود المجموعة لتحقيق التأهل إلى دور المجموعات.وسينضم المنتخبان المتأهلان من مباراتيإلىالتي تضمويستهلمبارياته في الجولة الافتتاحية يومبداية من، أمام المتأهل من مواجهة