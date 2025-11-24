Babnet   Latest update 18:28 Tunis

توزر: النيابة الجهوية للمرأة تنظم ندوة بعنوان "العنف ضد المرأة وتمكينها الاقتصادي"

<img src=http://www.babnet.net/images/6/noviolence.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    قراءة: 1 د, 15 ث
      
نظمت النيابة الجهوية للمرأة التونسية في ولاية توزر، اليوم الاثنين، بالشراكة مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، ندوة بعنوان "العنف ضد المرأة والتمكين الاقتصادي" لفائدة منظوريها من منخرطات المنظمة، بغاية التعريف بآليات الانتفاع ببرامج التمكين الاقتصادي الموجه للناجيات من العنف.
ويأتي تنظيم الندوة في سياق أنشطة ستنظمها النيابة الجهوية بمكاتبها في معتمديات توزر ونفطة وحزوة، بحسب رئيسة مكتب توزر المدينة حليمة الشيحاوي، وتسعى من خلالها إلى التعريف بمجمل البرامج الاقتصادية في مجال التكوين وفي مجال الانتصاب للحساب الخاص الموجهة لفائدة المرأة.
وبينت المتحدثة لصحفية "وات" أن أخصائيين نفسانيين من الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، إلى جانب مندوب حماية الطفولة، بسطوا للحاضرات أنواع العنف المسلط (بدني أو لفظي أو معنوي أو جنسي أو اقتصادي و ايضا العنف السيبراني)، وكيفية التعامل مع حالات العنف وخاصة عدم السكوت عليها، وفق تأكيدها.

وركزت الندوة بشكل أساسي، على التمكين الاقتصادي، بالنظر إلى أن العنف المسلط يكون في الغالب سببه اقتصادي، وتم في هذا الإطار تقديم فكرة عن خدمات الاتحاد التونسي للمرأة خاصة في مجال التكوين المهني المتوفر بالمراكز الراجعة بالنظر إلى الاتحاد، وذلك على غرار التكوين في الخياطة والحلاقة والتجميل، إلى جانب دورات أخرى تنظمها النيابة الجهوية حسب طلبات المنخرطات ومنها اللغات والإعلامية وتثمين مخلفات النخيل.

وبينت الشيحاوي، ان برامج التكوين ساهمت في اعداد عدد هام من النساء لإطلاق مشاريعهن الخاصة، فضلا عن تأهيل مجموعة من الشابات لسوق الشغل وتمكينهن من تقنيات العمل والتسويق وغيرها من المهارات التي تحتاجها باعثة مشروع أو مقبلة على سوق الشغل، مؤكدة أن الاقبال على التكوين ما يزال محتشما رغم جهود النيابة الجهوية للمرأة في تنويع مجالات التكوين.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319083


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 24 نوفمبر 2025 | 3 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:07
14:46
12:13
07:07
05:36
الرطــوبة:
% 54
Babnet
Babnet18°
14° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-10
23°-13
15°-11
14°-10
15°-11
  • Avoirs en devises
    24727,1

  • (24/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41000 DT        1$ =2,95747 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24/11)   710,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:28 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*