توزر: النيابة الجهوية للمرأة تنظم ندوة بعنوان "العنف ضد المرأة وتمكينها الاقتصادي"

<img src=http://www.babnet.net/images/6/noviolence.jpg width=100 align=left border=0>

نظمت النيابة الجهوية للمرأة التونسية في ولاية توزر، اليوم الاثنين، بالشراكة مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، ندوة بعنوان "العنف ضد المرأة والتمكين الاقتصادي" لفائدة منظوريها من منخرطات المنظمة، بغاية التعريف بآليات الانتفاع ببرامج التمكين الاقتصادي الموجه للناجيات من العنف.

ويأتي تنظيم الندوة في سياق أنشطة ستنظمها النيابة الجهوية بمكاتبها في معتمديات توزر ونفطة وحزوة، بحسب رئيسة مكتب توزر المدينة حليمة الشيحاوي، وتسعى من خلالها إلى التعريف بمجمل البرامج الاقتصادية في مجال التكوين وفي مجال الانتصاب للحساب الخاص الموجهة لفائدة المرأة.

وبينت المتحدثة لصحفية "وات" أن أخصائيين نفسانيين من الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، إلى جانب مندوب حماية الطفولة، بسطوا للحاضرات أنواع العنف المسلط (بدني أو لفظي أو معنوي أو جنسي أو اقتصادي و ايضا العنف السيبراني)، وكيفية التعامل مع حالات العنف وخاصة عدم السكوت عليها، وفق تأكيدها.





وركزت الندوة بشكل أساسي، على التمكين الاقتصادي، بالنظر إلى أن العنف المسلط يكون في الغالب سببه اقتصادي، وتم في هذا الإطار تقديم فكرة عن خدمات الاتحاد التونسي للمرأة خاصة في مجال التكوين المهني المتوفر بالمراكز الراجعة بالنظر إلى الاتحاد، وذلك على غرار التكوين في الخياطة والحلاقة والتجميل، إلى جانب دورات أخرى تنظمها النيابة الجهوية حسب طلبات المنخرطات ومنها اللغات والإعلامية وتثمين مخلفات النخيل.



وبينت الشيحاوي، ان برامج التكوين ساهمت في اعداد عدد هام من النساء لإطلاق مشاريعهن الخاصة، فضلا عن تأهيل مجموعة من الشابات لسوق الشغل وتمكينهن من تقنيات العمل والتسويق وغيرها من المهارات التي تحتاجها باعثة مشروع أو مقبلة على سوق الشغل، مؤكدة أن الاقبال على التكوين ما يزال محتشما رغم جهود النيابة الجهوية للمرأة في تنويع مجالات التكوين. وركزت الندوة بشكل أساسي، على التمكين الاقتصادي، بالنظر إلى أن العنف المسلط يكون في الغالب سببه اقتصادي، وتم في هذا الإطار تقديم فكرة عن خدمات الاتحاد التونسي للمرأة خاصة في مجال التكوين المهني المتوفر بالمراكز الراجعة بالنظر إلى الاتحاد، وذلك على غرار التكوين في الخياطة والحلاقة والتجميل، إلى جانب دورات أخرى تنظمها النيابة الجهوية حسب طلبات المنخرطات ومنها اللغات والإعلامية وتثمين مخلفات النخيل.وبينت الشيحاوي، ان برامج التكوين ساهمت في اعداد عدد هام من النساء لإطلاق مشاريعهن الخاصة، فضلا عن تأهيل مجموعة من الشابات لسوق الشغل وتمكينهن من تقنيات العمل والتسويق وغيرها من المهارات التي تحتاجها باعثة مشروع أو مقبلة على سوق الشغل، مؤكدة أن الاقبال على التكوين ما يزال محتشما رغم جهود النيابة الجهوية للمرأة في تنويع مجالات التكوين.