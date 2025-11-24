Babnet   Latest update 18:28 Tunis

السفارة الأميركية تقدم سفيرها الجديد في تونس بيل بزّي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6924942001d830.86497029_qjhmglinpkeof.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 24 Novembre 2025 - 18:21
      
قدّمت السفارة الأميركية في تونس سفير الولايات المتحدة الجديد Bill Bazzi، عبر فيديوهات نشرتها على صفحتها الرسمية على موقع فايسبوك، تحدّث خلالها عن خصوصية العلاقات بين تونس والولايات المتحدة وضرورة تطويرها في المستقبل.

وأكد بزّي في كلمته أنّه يشرفه تمثيل بلاده في تونس، قائلا: “أنا متحمس للعمل الذي ينتظرنا. معًا، يمكننا أن نكتب الفصل القادم من قصتنا المشتركة، قصة تعاون وفرص وصداقة دائمة.”



وتطرّق السفير الجديد إلى مسيرته المهنية، مشيرًا إلى مسار طويل من العمل والكفاح في مؤسسات مختلفة في الولايات المتحدة، من بينها خدمته في الجيش الأميركي، وصولًا إلى توليه منصبه الدبلوماسي الجديد سفيرًا لبلاده في تونس.

وشدّدت السفارة في تقديمها على أهمية المرحلة المقبلة من التعاون بين البلدين، في ظل العلاقات التاريخية التي تجمع تونس والولايات المتحدة.



