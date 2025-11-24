Babnet   Latest update 15:18 Tunis

ورشة تدريبية بعنوان "الذكاء الاصطناعي من أجل الطاقة" بالمدرسة الوطنية للعلوم والتقنيات المتقدمة ببرج السدرية يوم 26 نوفمبر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692441d336b7f3.22710036_ihjlpqkngefmo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 24 Novembre 2025 - 14:09
      
تنظم، شبكة الجامعات الوطنية، ورشة تدريبية بعنوان "الذكاء الاصطناعي من أجل الطاقة" موجهة إلى طلبة هندسة الطاقة، بمقر المدرسة الوطنية للعلوم والتقنيات المتقدمة ببرج السدرية، وذلك يوم الاربعاء 26 نوفمبر 2025.

وتهدف هذه الجلسة التدريبية، التي ستكون حضورية وتستمر يوما كاملا، إلى تقديم أدوات الذكاء الاصطناعي العلمية وتطبيقاتها في أنظمة الطاقة الحديثة.



وستتاح الفرصة للمشاركين للتعرف على مجموعات بيانات واقعية من قطاع الطاقة أين سيعملون على بناء نماذج تعلم آلي وتقييم أدائها وتطوير شبكات عصبية كما سيتعلمون تفسير سلوك هذه النماذج باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التفسيري.

وقد صممت هذه الورشة خصيصا للطلبة الذين لا يمتلكون خلفية سابقة في التعلم الآلي.


