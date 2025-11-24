Babnet   Latest update 13:52 Tunis

الوكالة العقارية الصناعية تدعو المستثمرين المنتفعين بالمقاسم الراجعة لها بالنظر الى تحيين المعطيات الخاصة بملفاتهم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5eef91d8343b84.03712067_imqjgpklefhno.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 24 Novembre 2025 - 13:12
      
دعت، الوكالة العقارية الصناعية، كافة المستثمرين المنتفعين بمقاسم داخل المناطق الصناعية الراجعة لها بالنظر إلى ضرورة تحيين المعطيات الخاصة بملفاتهم، وذلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2025.

وأفادت الوكالة بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن هذا الإجراء يندرج في إطار مواصلة تحديث قاعدة بياناتها، بما يتيح تعزيز جودة الإحاطة والمرافقة وتيسير مختلف الإجراءات والخدمات المرتبطة بمسار إنجاز المشاريع الصناعية وبما يضمن نجاعة المتابعة وتحسين مردودية الاستثمار.



وأضافت، أنه على الراغبين الانتفاع بهذا التحيين ادخال (العنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني ...) عبر الرابط التالي:
https://aficrm.e-industrie.gov.tn ، مشيرة الى أنه يمكن تنزيل الرابط كتطبيقة على الهاتف الجوال لاستعمال أسهل وأسرع.


الاثنين 24 نوفمبر 2025 | 3 جمادى الثاني 1447
