وزير الفلاحة: تكليف الديوان الوطني للزيت بإعداد مخزون من زيت الزيتون باعتماد أسعار مشجعة

الاثنين 24 نوفمبر 2025
      
أعلن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، عن تكليف الديوان الوطني للزيت بإعداد مخزون يتراوح بين 100 و150 ألف طن من زيت الزيتون، وذلك باعتماد أسعار مشجّعة تفوق تلك المقترحة من قبل الخواص، بهدف دعم المنظومة وتحفيز المنتجين.

وخلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصّصة لمناقشة ميزانية الفلاحة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، كشف الوزير عن إسناد 230 قرضا لفائدة الفلاحين لتشجيعهم على تصدير زيت الزيتون.



إجراءات للسلامة النباتية ومكافحة الآفات

شدّد الوزير على منع توريد النباتات المعرّضة للأمراض وتشجيع الإنتاج المحلي، معلنا عن إطلاق خطة وطنية لمكافحة الحشرة القرمزية تقوم على تعزيز النظام البيئي ونثر الدعسوقة وتنفيذ برنامج تقليم خلال شهر مارس، مؤكدا أن الدعسوقة لا تمثل أي خطر على المنتوجات الفلاحية.

كما أشار إلى إيلاء أهمية خاصة لقطاع التمور ومقاومة الآفات على غرار عنكبوت الغبار.

تعويضات الجوائح الطبيعية

وأكد بن الشيخ المصادقة على جميع ملفات التعويضات الخاصة بالموسم 2023/2024 واستكمال صرف الاعتمادات، إلى جانب التحضير لفتح اكتتاب جديد لفائدة الفلاحين.

عودة سباق الخيل وانتدابات جديدة

وفي ما يتعلق بسباق الخيل، أعلن الوزير عن استئناف السباقات بولاية منوبة بداية من 26 نوفمبر 2025، في إطار إجراءات صحية تعتمد على مقاربة علمية، مع انتداب 70 بيطريا لدعم الهياكل المختصة بالصحة الحيوانية.

الملف العقاري والمناخ

وأوضح الوزير أن تغيير صبغة الأراضي الفلاحية يبقى إجراء استثنائيا يمكن أن يهدّد الأمن الغذائي، مشيرا إلى إعداد مشروع أمر لإحداث الديوان الوطني للتمور، تعطل بسبب تداخل الصلاحيات.

كما كشف أن وكالة الاستثمار الفلاحي أصبحت أول هيكل وطني يتحصل على اعتماد الصندوق الأخضر للمناخ، ما يمكّن من تعبئة هبات مخصّصة للتأقلم مع التغيّرات المناخية.

تحسّن في مخزون السدود وإصلاحات جديدة

وأكد بن الشيخ تسجيل تحسن في مخزون السدود بما يخفف الضغط على المياه الجوفية، معلنا عن إصلاحات هيكلية داخل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تشمل:

* إحداث إدارات جهوية
* إنشاء سبعة أقاليم جديدة
* اقتناء مضخات وعدادات جديدة لضمان حسن التصرف


الاثنين 24 نوفمبر 2025 | 3 جمادى الثاني 1447
