وزير الفلاحة: تكليف الديوان الوطني للزيت بإعداد مخزون من زيت الزيتون باعتماد أسعار مشجعة

أعلن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، عن تكليف الديوان الوطني للزيت بإعداد مخزون يتراوح بين 100 و150 ألف طن من زيت الزيتون، وذلك باعتماد أسعار مشجّعة تفوق تلك المقترحة من قبل الخواص، بهدف دعم المنظومة وتحفيز المنتجين.



وخلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصّصة لمناقشة ميزانية الفلاحة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، كشف الوزير عن إسناد 230 قرضا لفائدة الفلاحين لتشجيعهم على تصدير زيت الزيتون.



إجراءات للسلامة النباتية ومكافحة الآفات



تعويضات الجوائح الطبيعية



عودة سباق الخيل وانتدابات جديدة



الملف العقاري والمناخ



تحسّن في مخزون السدود وإصلاحات جديدة



شدّد الوزير علىوتشجيع الإنتاج المحلي، معلنا عن إطلاقتقوم على تعزيز النظام البيئي ونثر الدعسوقة وتنفيذ برنامج تقليم خلال شهر مارس، مؤكدا أنعلى المنتوجات الفلاحية.كما أشار إلى إيلاء أهمية خاصة لقطاعومقاومة الآفات على غراروأكد بن الشيخالخاصة بالموسمواستكمال صرف الاعتمادات، إلى جانب التحضير لفتحلفائدة الفلاحين.وفي ما يتعلق بسباق الخيل، أعلن الوزير عنبداية من، في إطار إجراءات صحية تعتمد على مقاربة علمية، معلدعم الهياكل المختصة بالصحة الحيوانية.وأوضح الوزير أنيبقى إجراء استثنائيا يمكن أن يهدّد الأمن الغذائي، مشيرا إلى إعداد مشروع أمر لإحداث، تعطل بسبب تداخل الصلاحيات.كما كشف أنأصبحت أول هيكل وطني يتحصل على، ما يمكّن من تعبئة هبات مخصّصة للتأقلم مع التغيّرات المناخية.وأكد بن الشيخ تسجيلبما يخفف الضغط على المياه الجوفية، معلنا عنداخل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تشمل:* إحداث* إنشاء* اقتناءلضمان حسن التصرف