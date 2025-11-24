Babnet   Latest update 09:08 Tunis

أيام قرطاج المسرحية 2025: مسرحية "سقوط حر" من مصر تعيد اختبار حرية التفكير

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692403e51bb4f3.79257694_jnomgpkqhflie.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 24 Novembre 2025 - 08:24 قراءة: 2 د, 5 ث
      
مثلت مسرحية “سقوط حر” هذا العام مصر في المسابقة الرسمية للدورة السادسة والعشرين لأيام قرطاج المسرحية، حيث عاش جمهور المسرح  بقاعة الريو بالعاصمة مساء الأحد لحظة مسرحية فارقة أعادت إلى الواجهة سؤالا قديما يتجدد كلما اصطدم العقل بجدار الجمود: كيف يخوض الفكر معركته ضد التقييد وفرض الصمت على الأسئلة؟

العرض، المقتبس عن نص "ميراث الريح" (1955) لجيروم لورانس وروبرت لي، يعود بجذوره إلى محاكمة حقيقية هزت أمريكا سنة 1925، حين وضع معلم في قفص الاتهام لأنه تجرأ ودرس نظرية التطور لطلابه. ورغم مرور ما يقارب القرن على تلك القصة، بدا واضحا للجمهور أن معركة المعرفة لم تحسم بعد، وأن الدفاع عن حق الإنسان في التفكير ما زال ضرورة ملحة في مجتمعات يعلو فيها احيانا صوت التقليد على صوت البحث، ويتقدم فيها الخوف من السؤال على قيمة الاكتشاف.

قدم فريق هذا العمل المسرحي وهو من إخراج محمد فرج خشاب ومن تجسيد نقابة المهن التمثيلية بمصر،

سردا مسرحيا مشحونا بالصراع النفسي والفكري، مستفيدا من قرب الجمهور من الممثلين، إذ شكلت القاعة بطريقة تجعل المتفرج جزءا من المحاكمة، كهيئة محلفين تراقب وتشارك وتنفعل مع مسار القصة. هذا التداخل خلق حالة حيوية تشعر المشاهد أنه ليس مجرد متلق، بل طرف أصيل في معركة يشتبك فيها العقل مع القيود، فتتغير حالته تبعا لمنعطفات القضية، مرة يضطرب كالمتهم، ومرة يتردد كالقاضي، ثم يترقب النهاية كأي محلف ينتظر لحظة النطق بالحقيقة.
وبرع الفنان هاني الطمباري في تقديم شخصية المحامي المتأرجحة بين الدفاع عن النصوص الحرفية ومحاولة استيعاب منطق العلم، مانحا الشخصية عمقا نفسيا ظهر في توتراته وانفعالاته المتدرجة. وعلى الجانب الآخر، قدم مصطفى عسكر دور المحامي هنري دراموند بوعي واضح لطبيعة الصراع؛ فكان ميزان العدالة الذي يحاول استرجاع الإنسان إلى مساحة التفكير الحر. أما أحمد أبو زيد، في دور المعلم برترام كيتس، فكان من أبرز مفاجآت العرض، إذ نجح في تجسيد الضغط الداخلي لشخص يقف وحيدا في مواجهة مؤسسة كاملة، وقد تساقطت دموعه في بعض اللحظات لتكشف هشاشة الإنسان عندما يصبح الفكر تهمته الوحيدة.
ولم يكن حضور الطفلين المشاركين في العمل حضورا رمزيا فقد لعبا دورا مؤثرا في بناء الحالة الدرامية، وهو ما يحسب للمخرج محمد فرج الخشاب الذي أحسن توجيههما والحفاظ على الإيقاع النفسي المتصاعد للشخصيات، مما جعل العمل متماسكا متدفقا رغم حساسية النص وصعوبة تنفيذه.
وقد ساهمت العناصر الفنية، من ديكور خالد عمر، وملابس وإكسسوار نورهان جمال، وإضاءة أحمد علاء علي، ودعاية أحمد الجوهري، ومكياج نادين عبد المجيد، إضافة إلى المخرج المنفّذ حسن خالد، في صياغة فضاء بصري يحترم ثقل الفكرة دون مبالغة، ويمنح الممثلين مساحة للانغماس في أدوارهم. كما شارك في تجسيد الشخصيات كل من بهاء الطمباري، آدم وهدان، حسن خالد، سوزي الشيخ، السعيد قابيل، عمرو عثمان، وإسماعيل أحمد.
ويضع العرصض أمام الجمهور سؤالا مازال يتردد منذ قرن: هل يحق للعقل أن يفكر بحرية؟ لقد كان العرض صرخة مسرحية ضد الخضوع للظلام، وانتصارا لفكرة أن العلم لا يسقط… بل يسقط من يصر على تجاهله.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319058


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 24 نوفمبر 2025 | 3 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:07
14:47
12:13
07:07
05:36
الرطــوبة:
% 71
Babnet
Babnet19°
9° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-9
22°-13
14°-10
14°-10
16°-9
  • Avoirs en devises
    24815,4

  • (21/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41028 DT        1$ =2,96108 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21/11)   1125,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 09:08 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*