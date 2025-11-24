Babnet   Latest update 09:08 Tunis

وزير الفلاحة: الترفيع في نسق وضع الاسمدة الى حوالي الف و 400 طن في مختلف جهات الجمهورية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69231164e03aa0.95402001_ifkgheqpjnlmo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 24 Novembre 2025 - 06:11 قراءة: 1 د, 26 ث
      
كشف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ، مساء الاحد، عن الترفيع في نسق وضع الاسمدة مع تقدم الموسم الى حوالي الف و 400 طن في مختلف جهات الجمهورية. 
وأشار بن الشيخ،خلال انعقاد الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم، بقبة البرلمان، لمناقشة مهمة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، إلى "تأخر طفيف" سجل خلال بداية الموسم الفلاحي الحالي في وضع الاسمدة في الجهات، والذي وقع تداركه فورا.
كما تجاوزت الكميات الموضوعة، حسب الوزير، خلال الموسم الحالي الكميات الموضوعة في نفس الفترة من الموسم الفارط، والتي بلغت الى غاية 19 نوفمبر 2025، 25 الف طن من سوبر 45 و61 الف طن من دي أي بي و 21 الف طن من الامونيتر. 

ولفت النظر في هذا الصدد، الى ان بعض الجهات شهدت نقصا اكثر من غيرها في التزود بالاسمدة على غرار ولاية الكاف ونابل والقصرين وانه جاري التنسيق لتحسين التزويد لصالح هذه المناطق.

وتعمل مصالح الوزارة، وفق بن الشيخ، على تزويد الفلاحين بمادة الامونتير بصفة مبكرة ولا يوجد اي اشكال في التزود بهذه المادة، حيث تم توفير 105 الاف طن مخزون حالي، اضافة الى الشحنة الاخيرة الموردة والبالغة 13 الف طن. 
وبالنسبة للبذور الممتازة من الحبوب، افاد وزير الفلاحة بأن الموسم الحالي شهد انطلاقة مبكرة في وضعها بمختلف مناطق الانتاج حيث بلغت الكميات الموضوعة 370 الف قنطار الى غاية 22 نوفمبر الجاري ويتم تباعا الاعداد للكميات المتبقية.
واضاف في ذات السياق، انه من المنتظر ان تتجاوز كميات البذور الممتازة من الحبوب 500 الف طن وهو "رقم قياسي لم يتم انتاجه من قبل"، مشيرا الى انه تم توزيع 262 الف قنطار خلال كامل الموسم الفارط، وان اقصى ما تم توفيره سابقا في حدود 350 الف قنطار. 
واكد بن الشيخ انه وقع تزويد الجهات بحوالي 36 الف قنطار من بذور الشعير العادي وان العملية متواصلة حسب طلبات الفلاحين.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319057


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 24 نوفمبر 2025 | 3 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:07
14:47
12:13
07:07
05:36
الرطــوبة:
% 71
Babnet
Babnet19°
9° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-9
22°-13
14°-10
14°-10
16°-9
  • Avoirs en devises
    24815,4

  • (21/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41028 DT        1$ =2,96108 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21/11)   1125,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 09:08 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*