روما يتصدر الدوري الإيطالي بفوزه على كريمونيزي وفيرغسون يسجل أخيرًا

اعتلى روما صدارة بطولة الدرجة الأولى الإيطالية لكرة القدم مؤقتًا بفوزه 3-1 على كريمونيزي اليوم الأحد، إذ نجح المهاجم الإيرلندي إيفان فيرغسون، الذي حلّ بديلاً، في إنهاء صيامه عن التهديف مع الفريق والذي استمرّ قرابة 13 شهرًا.



شهد الشوط الأول إلغاء هدف لروما بداعي التسلل وعدم احتساب ركلة جزاء لكريمونيزي، قبل أن يتقدم أصحاب الأرض بهدف عن طريق ماتياس سولي من على حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 17.









ودخل فيرغسون أرض الملعب بعد مرور 60 دقيقة، ليتمكّن بعد 4 دقائق فقط من تسجيل هدفه الأول بقميص روما. ثم حسم ويسلي فرانكا الانتصار بعد 5 دقائق إضافية، بينما سجّل فرانشيسكو فولينو الهدف الوحيد لكريمونيزي في الوقت بدل الضائع.



الترتيب

* روما في المركز الأول برصيد 27 نقطة.

* نابولي ثانياً بـ 25 نقطة بعد فوزه 3-1 على أتلانتا أمس.

* إنتر ميلانو ثالثًا بـ 24 نقطة قبل مواجهته ضد ميلانو لاحقًا اليوم.

