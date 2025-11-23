Babnet   Latest update 11:27 Tunis

تونس تشارك في المؤتمر الدولي للسياحة العلاجية بتركيا تحت شعار " الدبلوماسية الصحية والابتكار"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6922e00ba1d3e0.43438694_pkjqigfhmoeln.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 23 Novembre 2025 - 11:19
      
شاركت تونس ممثلة في سفيرها بأنقرة أحمد بن الصغير، في الدورة الأولى للمؤتمر الدولي للسياحة العلاجية، الذي انعقد بمدينة ازمير التركية يومي 21 و 22 نوفمبر 2025 ، تحت شعار " الدبلوماسية الصحية والابتكار" .

واستعرض السفير في كلمته في افتتاح المؤتمر، مميزات السياحة العلاجية والاستشفائية بتونس وخصائصها المتعددة، والتي أضحت وجهة صاعدة و رائدة، بفضل ما تتوفر عليه من مستشفيات ومصحات ومراكز استشفائية عصرية، وخدمات صحية شاملة متكاملة ، ووجود إطارات طبية وشبه طبية عالية الكفاءة والتكوين، فضلا عن الموقع الجغرافي المتميز لبلادنا الذي جعل منها مقصدا محبذا للوافدين الأجانب الراغبين في العلاج والاستشفاء.



وتتنزل المشاركة في هذا المؤتمر، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لسفارة تونس بأنقرة، في سياق مواصلة الترويج للسياحة الصحية والعلاجية لبلادنا في السوق التركية والاسواق المجاورة، وعقب تنظيمها لتظاهرة "يوم تونس للسياحة الصحية والاستشفائية" بمدينة اسطنبول.

وكانت سفارة الجمهورية التونسية بأنقرة نظمت، بمناسبة انعقاد منتدى التعاون الاقتصادي التركي العربي في الفترة من 14 الى 17 أكتوبر 2025، "ملتقى ترويجيا للسياحة الطبية والاستشفائية التونسية بمدينة بإسطنبول يوم أمس 15 أكتوبر 2025، وذلك تحت شعار " التعاون التونسي التركي في مجال السياحة الطبية والاستشفائية ".
وقد مثلت هذه التظاهرة ، التي حضر أشغالها عدد هام من أصحاب الأعمال الاتراك والعرب وممثلي القطاع الخاص، والمهنيين والخبراء وممثلي جمعيات ناشطة في هذا المجال، فرصة هامة للترويج لبلادنا كوجهة رائدة للسياحة الطبية والاستشفائية.

وقد افتتح المؤتمر الذي، نظمته الجمعية التركية للسياحة الطبية، نائب وزير الثقافة التركي، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين المحليين بالمدينة، ومجموعة من السفراء، وثلة من الخبراء والاكاديميين والمختصين في السياحة العلاجية و ممثلي وكالات السياحة والسفر المختصة في المجال .


*.*.*