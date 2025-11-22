Babnet   Latest update 11:47 Tunis

مونديال تحت 17 عاما.. تأهل البرتغال والبرازيل والنمسا وايطاليا للدور نصف النهائي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691caeee453264.04011254_pheigqmnlfojk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 22 Novembre 2025 - 10:33
      
تأهلت منتخبات البرتغال والبرازيل والنمسا وإيطاليا يوم الجمعة للدور نصف النهائي لكأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاما المقامة في قطر عقب فوزها على سويسرا والمغرب واليابان وبوركينا فاسو على التوالي في الدور ربع النهائي.

فوز البرتغال على سويسرا


وفازت البرتغال على سويسرا بهدفين نظيفين سجلهما ماتياس مايدي في الدقيقة 41 وجوزيه نيتو في الدقيقة 53.


البرازيل تقصي المغرب

وتغلبت البرازيل على المغرب بهدفين مقابل هدف.
وبادرت البرازيل بالتسجيل عبر ديل في الدقيقة 16، ثم أدرك المغرب التعادل عن طريق زياد باها في الدقيقة 45+4 من ركلة جزاء، قبل أن يعود ديل للتسجيل ويمنح التأهل لمنتخب السيليساو بهدف في الوقت بدل الضائع 90+5.

مواجهة مرتقبة بين البرتغال والبرازيل

وضرب المنتخبان البرتغالي والبرازيلي موعدا مع بعضهما في مواجهة نصف النهائي يوم الاثنين المقبل.

النمسا تتجاوز اليابان

وحجزت النمسا مقعدها في المربع الذهبي بفوزها على اليابان بهدف دون رد سجله يوهانس موزر في الدقيقة 49، رافعًا رصيده إلى ستة أهداف في المسابقة.
وفي الدقائق الأخيرة، أهدر ديشيشكو فرصة مضاعفة النتيجة بعد إضاعته ركلة جزاء.

إيطاليا تعبر بوركينا فاسو

وتجاوزت إيطاليا بوركينا فاسو بهدف نظيف سجله توماس كامبانييلو في الدقيقة 83، لتواجه النمسا في الدور قبل الأخير.


