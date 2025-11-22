مونديال تحت 17 عاما.. تأهل البرتغال والبرازيل والنمسا وايطاليا للدور نصف النهائي

تأهلت منتخبات البرتغال والبرازيل والنمسا وإيطاليا يوم الجمعة للدور نصف النهائي لكأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاما المقامة في قطر عقب فوزها على سويسرا والمغرب واليابان وبوركينا فاسو على التوالي في الدور ربع النهائي.



وفازت البرتغال على سويسرا بهدفين نظيفين سجلهمافي الدقيقة 41 وفي الدقيقة 53.وتغلبت البرازيل على المغرب بهدفين مقابل هدف.وبادرت البرازيل بالتسجيل عبرفي الدقيقة 16، ثم أدرك المغرب التعادل عن طريقفي الدقيقة 45+4 من ركلة جزاء، قبل أن يعود ديل للتسجيل ويمنح التأهل لمنتخب السيليساو بهدف في الوقت بدل الضائع 90+5.وضرب المنتخبان البرتغالي والبرازيلي موعدا مع بعضهما في مواجهة نصف النهائي يوم الاثنين المقبل.وحجزت النمسا مقعدها في المربع الذهبي بفوزها على اليابان بهدف دون رد سجلهفي الدقيقة 49، رافعًا رصيده إلى ستة أهداف في المسابقة.وفي الدقائق الأخيرة، أهدرفرصة مضاعفة النتيجة بعد إضاعته ركلة جزاء.وتجاوزت إيطاليا بوركينا فاسو بهدف نظيف سجلهفي الدقيقة 83، لتواجه النمسا في الدور قبل الأخير.