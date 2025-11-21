رئيس الجمهورية يلتقي سفيرة جمهورية كوبا لدى تونس بمناسبة انتهاء مهامها

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6920ae96d6fe13.23692501_jmiegnpohlfqk.jpg width=100 align=left border=0>

التقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر اليوم الجمعة بقصر قرطاج، سفيرة جمهورية كوبا لدى تونس مريم مارتيناز لورال التي أدّت زيارة توديع إلى رئيس الدولة بمناسبة انتهاء مهامها.



وأعرب رئيس الجمهورية، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية، أثناء اللقاء، عن تقديره للجهود التي بذلتها السفيرة الكوبية من أجل مزيد توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين تونس وكوبا معبّرا عن استعداد تونس لمواصلة تعزيز التعاون الثنائي خاصة في مجالات الصحة والتعليم والتكوين والتبادل الثقافي والسياحة وصناعة الأدوية.









ومن جانبها، عبّرت السفيرة الكوبية عن بالغ شكرها وامتنانها لرئيس الجمهورية على ما حظيت به طيلة فترة عملها بتونس من دعم وإحاطة موصولين من أجل القيام بمهامها على أحسن وجه لمزيد تطوير العلاقات الثنائية خدمة للمصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

