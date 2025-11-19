Babnet   Latest update 10:45 Tunis

غمراسن : تواصل أشغال ترميم قصر بوغالي واستعدادات لتهيئة مدخل قصر الفرش

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62cf033d3e7ec8.26236255_hmkelnofqjgip.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 19 Novembre 2025 - 10:22
      
تتواصل عمليات صيانة وتهيئة بعض المعالم الأثرية بمنطقة غمراسن في إطار سعي مكونات المجتمع المدني بالشراكة مع المعهد الوطني للتراث لإعادة إحياء المناطق الأثرية وإعادة تثمينها ثقافياً وتنموياً.

وافاد رئيس جمعية صيانة التراث بغمراسن، سمير الخرشاني في تصريح لـ/وات/ ان عمليات صيانة قصر بوغالي المُدرج سنة 2024 ضمن قائمة التراث الوطني المحمي، انطلقت منذ أشهر وما زالت متواصلة، وقد أحرزت تقدماً مهماً، حيث انتهت عمليات الترميم في الساحة الرئيسية للقصر والواجهات المتاخمة له، وتتواصل عمليات الصيانة في أجزاء أخرى ،أهمها المسرح والجدار الخلفي للساحة

وأضاف الخرشاني أنّ عملية الترميم تأتي في إطار شراكة بين الجمعية وكافة الهياكل المعنية، خاصة المعهد الوطني للتراث، وكل من معتمدية وبلدية غمراسن، وذلك قصد إعادة إحياء التراث المهم للمدينة ومزيد استغلاله، خاصة بعد أن شهدت بعض المعالم زحفاً عمرانياً وحالات اتلاف كبير

وأكّد أنّ العملية انطلقت بمبادرة ذاتية من خلال جمع بعض المواد الإنشائية ،وبالتنسيق مع المصالح المعنية بهدف تهيئة ساحة القصر من حيث عمليات الطلاء وتغيير بلاط الغرف، مشيرا الى أنّ قصر بوغالي مازال يشهد بعض المشاكل في الملكية العقارية، حيث يتمركز بجانب المنازل العصرية، داعياً إلى البحث عن آليات جديدة لإنقاذ المعلم والحفاظ على رونقه
وأضاف أن عمليات الترميم ستشمل أيضاً خلال الأسبوع القادم قصر الفرش، الذي شهد العديد من المحافل الفنية والثقافية ،على غرار المهرجان الدولي للقصور الصحراوية ،ومهرجان الصدى الالكتروني، بهدف مزيد تثمينه وجعله رافداً تنموياً واقتصادياً من خلال استغلاله الاستغلال الأمثل، خاصة سياحياً.
وأشار إلى أنّ عمليات التهيئة في قصر الفرش ستشمل تهيئة المدخل الرئيسي للقصر، على أن تنتهي خلال شهر واحد على أقصى تقدير، مؤكّداً أنّها مبادرة جمعياتية تهدف الى حماية هذا المعلم وترميمه واستغلاله لتنشيط الحركة السياحية بالمنطقة
وتأسست جمعية صيانة التراث بغمراسن سنة 1991 وتهدف إلى الحفاظ على المعالم التاريخية والتراثية بالمنطقة من خلال صيانتها وتعزيز قميتها الحضارية  وإعادة تثمينها ثقافيا وسياحيا.


