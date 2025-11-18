Babnet   Latest update 19:21 Tunis

وزير الخارجية يؤكد في لقائه مع السفير السيراليوني ضرورة إثراء الإطار القانوني للتعاون بين تونس وسيراليون

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691cb17d43cfd7.76157560_eiqnlfpgmhkjo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 18 Novembre 2025 - 18:47
      
أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، خلال لقائه اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، سفير جمهورية السيراليون لدى تونس مع الإقامة بالقاهرة "الصادق سيلا"، ضرورة إثراء الإطار القانوني للتعاون بين تونس وسيراليون، وأهمية استفادة البلدين من المزايا التفاضلية لانضمامهما لمنطقة التبادل الحرّ القارية الإفريقية، بما يسمح بتنمية المبادلات التجارية بينهما.

وبعد أن نوّه بعراقة العلاقات الدبلوماسية التي تجمع بين تونس والسيراليون والتي يعود تاريخ إرسائها إلى سنة 1979، أبرز الوزير حرص الجانب التونسي على دعم علاقات التعاون بين البلدين على قاعدة المصلحة المشتركة والمنافع المتبادلة، بما يستجيب لتطلعات شعبي البلدين.



كما أكد، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية، استعداد الجانب التونسي لعقد الدورة الأولى للمشاورات السياسية بين تونس وسيراليون، حتى تكون مناسبة للتباحث واستكشاف فرص وإمكانيات التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والأكاديمية والثقافية.

من جهته، عبّر سفير السيراليوني عن رغبة بلاده الأكيدة في تطوير المبادلات التجارية بين البلدين، والتركيز على استيراد زيت الزيتون من تونس وعدد من المنتجات السيراليونية، إلى جانب الاستفادة من التجارب والخبرات التونسية الرائدة على المستوى الإفريقي في تنمية قدرات إطارات بلاده في مجالات الرعاية الصحية والتعليم العالي والتكوين المهني والسياحة. كما أكّد تطلّع بلاده للاستئناس بالتجربة التونسية في مجال الدبلوماسية الاقتصادية.

يشار الى أن سفير جمهورية السيراليون يؤدّي زيارة عمل إلى تونس من 17 إلى 20 نوفمبر الجاري.


