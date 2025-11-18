Babnet   Latest update 19:21 Tunis

الكاف: الانتهاء من الدراسات الفنية لمشروع الطريق السيارة الكاف - تونس خلال السداسية الأولى من السنة القادمة

<img src=http://www.babnet.net/images/7/route720260.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 18 Novembre 2025 - 18:15 قراءة: 0 د, 49 ث
      
من المنتظر أن تنتهي كل الدراسات الفنية المتصلة بالطريق السيارة الرابطة بين مدينة الكاف والعاصمة مرورا بولاية سليانة، خلال السداسي الاول  من السنة القادمة، والشروع مباشرة  في عمليات انتزاع وتسوية الأراضي التي سيقام عليها هذا المشروع، وفق المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بالكاف الصادق رجب.  

وقال رجب في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء بالجهة اليوم الثلاثاء، أن مشروع الطريق  السيارة، الكاف-تونس، تقدم شوطا هاما بعد تحديد مساره النهائى الذي سيمر عبر ولاية سليانة،  وبلوغ مرحلة الدراسات الفنية الاخيرة، التي يمكن أن تنتهي خلال السداسي الاول من سنة 2026، على أن تتبعها عمليات انتزاع الأراضي وتسوية وضعيتها العقارية مع المالكين والحرص مركزيا، على الإسراع في البحث عن التمويلات اللازمة لانجاز المشروع.

يشار إلى أن وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، كان قد أكد خلال الجلسة المشتركة للغرفتين  البرلمانيتين، التي خصّصت لمناقشة مشروع ميزانية  الوزارة، على أهمية هذا المشروع، وتخصيص اعتمادات  قدرها 25 مليون دينار  ضمن ميزانية الوزارة  لإنجاز عمليات الانتزاع للأراضي التي سينجز  فوقها مشروع  الطريق السيارة الكاف-تونس على  طول 110  كلم، والانتهاء من جميع الدراسات الفنية خلال السنة القادمة في انتظار توفير الاعتمادات المالية المستوحبة لإنجازه


*.*.*