ندوة علمية تحت عنوان " تقوية العضلات...ركيز أساسية في اعادة التأهيل" يوم 29 نوفمبر 2025 بمدينة سوسة " "

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691c95fe1bbb03.59683614_imqjnkglfohpe.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 18 Novembre 2025
      
من المنتظر، أن تحتضن مدينة سوسة، يوم 29 نوفمبر الجاري، ندوة علمية تحت عنوان "تقوية العضلات... ركيزة أساسية لاعادة التاهيل " وذلك ببادرة من جمعية علوم وتقنيات العلاج الطبيعي.
 
ويمثل هذا اللقاء العلمي فرصة لاثراء المعارف وتبادل الافكار مع الخبراء في المجال واكتشاف أحدث أساليب تقوية العضلات المعتمدة

في اعادة التأهيل.

 
ويتضمن البرنامج محاضرات علمية حول المبادىء الأساسية والآليات الفيزيولوجية في تقوية العضلات والمعلومات الخاصة بعلم وظائف الاعضاء الى جانب أهمية تقوية العضلات في علاج الأمراض الروماتيزمية مع التركيز على هشاشة العظام على مستوى الركبة
 
وسيتم التطرق، أيضا، الى دور تقوية العضلات وكيفية دمجها في ممارسة العلاج الطبيعي وكوسيلة لتحسين الاداء الرياضي.
 
 العلاج الطبيعي واعادة التأهيل هو فرع من فروع العلوم الصحية ويعد من التخصصات لمساعدة مهنة الطبيب حيث يعمل المتخصص
 على علاج الافراد الذين يعانون من اضطرابات في الهيكل العظمي العضلي وآلام العظام والمفاصل والاضطرابات العضلية ومصابي الحوادث بالاضافة الى تأهيل المرضى قبل وبعد العمليات الجراحية.


