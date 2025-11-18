Babnet   Latest update 15:05 Tunis

طاقم تحكيم فرنسي يقود المباراة الودية بين المنتخب التونسي ونظيره البرازيلي

Bookmark article    Publié le Mardi 18 Novembre 2025 - 13:29 قراءة: 0 د, 36 ث
      
يتولى طاقم تحكيم فرنسي بقيادة حكم الساحة جيروم بريزارد إدارة المباراة الدولية الودية التي ستجمع المنتخب التونسي بنظيره البرازيلي مساء اليوم الثلاثاء على ملعب بيار موروي بمدينة ليل الفرنسية انطلاقا من السلاعة الثامنة والنصف ليلا.

وسيكون بريزارد مرفوقا بكل من الحكمين المساعدين الكسيس اوغير وايروان فينيجون، في حين سيكون رودي بوكيت حكما رابعا.

وفي غرفة الفار، تم تعيين الكسندر كاسترو حكما رئيسيا، مرفوقا بمايكا فاندرستيشال كحكم مساعد.


وتقام المباراة في ختام النافذة الدولية لشهر نوفمبر الجاري ضمن الاستعدادات لكأس العرب بقطر من 1 إلى 18 ديسمبر 2025 وكأس أمم إفريقيا بالمغرب من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 جانفي 2026 بالنسبة لمنتخب نسور قرطاج، وفي اطار تحضيرات منتخب "السيليساو" لكأس العالم التي تقام خلال الصائفة القادمة بالولايات المتحدة الامريكية والمكسيك وكندا.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318694


*.*.*