وزارة الصحة:نحو شراكة مع" أوريدو" لدعم الرقمنة والذكاء الاصطناعي في المستشفيات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691c0a7b721a45.78694129_nqflgpjhioekm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 18 Novembre 2025 - 06:55
      
أشرف وزير الصحة ،مصطفى الفرجاني يوم الإثنين على جلسة عمل مع الرئيس المدير العام ل"أوريدو" لبحث شراكة عملية لتسريع التحول الرقمي في القطاع الصحي

وتقوم الشراكة بين وزارة الصحة و"أوريدو" بالأساس على دعم مشاريع المستشفى الرقمي والطبّ عن بعد،وإدماج الذكاء الاصطناعي في التشخيص والمتابعة،وتطوير أنظمة الرصد والتحليل عبر منصّة رقمية متكاملة،وإحداث فريق عمل مشترك لمتابعة تنفيذ المشاريع

وأكدت وزارة الصحة وفق ما نشرته على صفحتها الرسمية "فايسبوك" ،أن هذه الشراكة ستعزز جاهزية المستشفيات للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الصحيّة وتحسين جودتها



