مستقبل القصرين: انهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب مجدي الراشدي

أعلن المستقبل الرياضي بالقصرين الناشط في صفوف الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم (المجموعة الثانية) عن انهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب مجدي الراشدي، وفق بيان أورده اليوم الاثنين.

ويحتل مستقبل القصرين المرتبة الخامسة برصيد 14 نقطة، متأخرا بأربع نقاط عن المتصدرين الملعب القابسي وتقدم ساقية الداير.

ويعدّ الراشدي ثالث مدرب يشرف على المقاليد الفنية لزملاء القائد عصام دخيللي خلال الموسم الجاري بعد زياد الدربالي وصابر الطرابلسي، وحقق منذ التحاقه بالفريق ثلاثة انتصارات متتالية وتعادل وهزيمة كانت خلال الجولة التاسعة ضد تقدم ساقية الداير 0-1 يوم السبت الفارط خارج القواعد.





يشار الى ان مستقبل القصرين سيستضيف خلال الجولة العاشرة نسر جلمة يوم 23 نوفمبر الجاري بملعب القصرين انطلاقا من الساعة الثانية بعد الظهر.