الطبيب التونسي خالد ناجي رئيسًا للجمعية الإفريقية لأمراض النساء والتوليد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691b136e41cd95.16983161_epohqimgnfljk.jpg width=100 align=left border=0>

انتٌخب رئيس الجمعية التونسية لأمراض النساء والتوليد، الدكتور خالد ناجي، يوم 15 نوفمبر 2025 في داكار (السينغال) على رأس الجمعية الإفريقية لأمراض النساء والتوليد SAGO، وفق ما أفادت به وزارة الصحة اليوم الاثنين.



ولاحظت الوزارة في بلاغ لها، أن هذا التتويج يعكس مكانة الكفاءات التونسية في الطبّ، ويعكس ثقة الجمعيات الإفريقية في قدرة الدكتور ناجي على دفع العمل العلمي وتحسين صحّة النساء في القارة، عبر تطوير التكوين، ودعم البحث، وتعزيز برامج الوقاية والكشف المبكر، خصوصًا في مجالات وفيات الأمهات وسرطانات النساء.









وتضمّ الجمعية الإفريقية لأمراض النساء والتوليد SAGO، أكثر من 20 جمعية وطنية، وتُعدّ منصة إفريقية أساسية للنهوض بصحّة الأم والطفل.

