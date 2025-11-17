Babnet   Latest update 12:28 Tunis

إجراء 15 عملية زرع أعضاء في أقل من شهر واحد نتيجة قبول 4 عائلات تونسية التبرع من ذويها المتوفين

<img src=http://www.babnet.net/images/7/donorgane.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 17 Novembre 2025
      
أفاد المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء، في بلاغ له اليوم الاثنين، بأن 15 عملية زرع أعضاء أٌجريت في أقل من شهر واحد نتيجة قبول 4 عائلات تونسية التبرع من ذويها المتوفين.

واعتبر المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء أن عمليات التبرع بالأعضاء هي علامات جديدة تعكس تنامي وعي التونسيين بهذه القيمة النبيلة.



وأثنى المركز على جهود كل المستشفيات المساهمة في إنجاح هذه العمليات والتي استجابت بسرعة لنداء الواجب، منوها بالعائلات التونسية التي تجسّد بتجاوبها طيبتها وحبها للخير وتضامن الأصحاء مع أبناء وطنهم المرضى، حسب ذات البلاغ.


