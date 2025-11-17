Babnet   Latest update 12:28 Tunis

قابس: عدم التحاق تلاميذ مدرسة القناينة بشاطئ السلام بمدرستهم الى حين تركيز نقطة صحية قارة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691afcb20a1705.76001161_elqgnimhkjfpo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 17 Novembre 2025 - 11:41 قراءة: 0 د, 35 ث
      
لم يلتحق، اليوم الاثنين، تلاميذ المدرسة الابتدائية بالقناينة بشاطئ السلام بمدرستهم، وفق ما أكده مصدر مسؤول من المندوبية الجهوية للتربية بقابس لصحفي "وات"، مبينا أنّ أولياء التلاميذ طالبوا بتركيز نقطة صحية قارة بهذه المؤسسة التربوية، لتقديم الاسعافات اللازمة لأبنائهم عند الحاجة.

وكان أولياء تلاميذ المدرسة الابتدائية القناينة، التي سجلت خلال الفترة الفارطة حالات اختناق متكررة في صفوف التلاميذ، بسبب الانبعاثات الغازية للمجمع الكيميائي التونسي، قد أصدروا عشية أمس الأحد بلاغا أعلنوا فيه ايقاف أبنائهم عن الدراسة، الى حين توفير ظروف صحية سليمة، خالية من الغازات والروائح الخطيرة التي تهدد حياتهم بشكل يومي.

كما أكدوا في ذات البلاغ مطالبتهم بحلول عاجلة وجدية لايقاف ما اعتبروها "كارثة بيئية متواصلة بالمنطقة"، مؤكدين أن صحة أطفالهم "ليست مجالا للمساومة".


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318624


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 17 نوفمبر 2025 | 26 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:40
17:11
14:50
12:11
06:59
05:30
الرطــوبة:
% 44
Babnet
Babnet25°
25° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
25°-17
21°-15
20°-14
22°-12
19°-12
  • Avoirs en devises
    24904,5

  • (14/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41600 DT        1$ =2,94290 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14/11)   909,3 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 12:28 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*