قابس: عدم التحاق تلاميذ مدرسة القناينة بشاطئ السلام بمدرستهم الى حين تركيز نقطة صحية قارة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691afcb20a1705.76001161_elqgnimhkjfpo.jpg width=100 align=left border=0>

لم يلتحق، اليوم الاثنين، تلاميذ المدرسة الابتدائية بالقناينة بشاطئ السلام بمدرستهم، وفق ما أكده مصدر مسؤول من المندوبية الجهوية للتربية بقابس لصحفي "وات"، مبينا أنّ أولياء التلاميذ طالبوا بتركيز نقطة صحية قارة بهذه المؤسسة التربوية، لتقديم الاسعافات اللازمة لأبنائهم عند الحاجة.



وكان أولياء تلاميذ المدرسة الابتدائية القناينة، التي سجلت خلال الفترة الفارطة حالات اختناق متكررة في صفوف التلاميذ، بسبب الانبعاثات الغازية للمجمع الكيميائي التونسي، قد أصدروا عشية أمس الأحد بلاغا أعلنوا فيه ايقاف أبنائهم عن الدراسة، الى حين توفير ظروف صحية سليمة، خالية من الغازات والروائح الخطيرة التي تهدد حياتهم بشكل يومي.





كما أكدوا في ذات البلاغ مطالبتهم بحلول عاجلة وجدية لايقاف ما اعتبروها "كارثة بيئية متواصلة بالمنطقة"، مؤكدين أن صحة أطفالهم "ليست مجالا للمساومة".