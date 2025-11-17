وزير التجهيز: سيتم الشروع في انجاز 1000 مسكن في إطار برنامج الكراء المملك لفائدة الأجراء محدودي الدخل

قال وزير التجهيز والاسكان صلاح الزواري، مساء الاحد، إنه سيتم الشروع في انجاز 1000 مسكن خلال سنة 2026، في إطار برنامج الكراء المملك لفائدة الأجراء محدودي الدخل



وأضاف الزواري، خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المنعقدة بقصر باردو، والمخصصة لمناقشة مهمة التجهيز والإسكان من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، أنه سيقع الاعلان عن طلب العروض خلال الثلاثية الاولى من سنة 2026، والانطلاق الفعلي للاشغال بعد تعيين المقاولات خلال السداسي الثاني من نفس السنة



وفي ما يتعلق بالسكن الاجتماعي لفائدة الفئة محدودة الدخل، ذكر الوزير بتسليم قرابة 4800 مسكن، مشيرا الى العمل على تسليم 2000 وحدة سكنية، جزء منها سيكون موفى السنة الجارية، على ان يقع تسليم باقي ما هو مبرمج في المرحلة الاولى، خلال الثلاثي الاول من سنة 2026وتابع الزواري، في هذا الشأن، أن الوزارة بصدد التحضير للمرحلة الثانية من السكن الاجتماعي التي ستضم قرابة 5000 وحدة سكنية جديدة، بكلفة جملية تناهز 300 مليون دينار، وتم تحضير طلبات العروض للانطلاق في 3100 مسكن بداية من جانفي 2026وسيقع، وفق الوزير، الانطلاق في اعلان طلب العروض والعمل على تنفيذ هذا المشروع، وسيتم خلال الثلاثية الاولى الانطلاق في 1800 وحدة، والتحضير خلال السداسية الثانية من سنة 2026 للانطلاق في 1900 وحدة سكنية اخرى بعد اتمام كافة الاجراءات الخاصة باعداد ملفات طلب العروضوكشف في نفس السياق عن انجاز 919 مسكنا جديدا لتعويض المساكن البدائية في كافة ولايات الجمهوريةوبخصوص شبكة المسالك الريفية، افاد الوزير بأنه يوجد مطالب للتدخل في حوالي 60 الف كيلومتر، وتدخلت الوزارة في حوالي 28 الف كيلومتر فقط، وهي بصدد الاشتغال على توفير الاعتمادات اللازمة للانطلاق في مرحلة اخرى من التدخل في المسالك الريفية على مستوى 21 ولايةوفي رده على تدخلات نواب الغرفتين البرلمانيتين، حول حماية المدن من الفياضانات، اكد الزواري مواصلة انجاز 32 مشروعا بقيمة 440 مليون دينار وسينضاف اليهم خلال سنة 2026 ثلاثة مشاريع جديدة، بكلفة 213 مليون دينار، في كل من الكاف وباجة وسيدي بورويس وقصر غيلان وقفصة والمكنين والمعمورة وجربة وتونس الغربيةوفي ما يهم مشاريع الحماية من الانجراف البحري سيقع، حسب الوزير، مواصلة انجاز مشروع حماية الشريط الساحلي في منطقة الرجيش وسلقطة، بكلفة 21 مليون دينار، و سترصد خلال سنة 2026 اعتمادات بقيمة 9،5 مليون دينار مع 4،5 مليون دينار، للدخول في المرحلة الثانية الخاصة بحماية الشريط الساحلي بمنطقة رجيش وسلقطةوذكر الوزير بشأن تهذيب الاحياء أنه وقع تحديد حوالي 160 حيا في الجيل الثاني، بكلفة اكثر من 800 مليون دينار، مشيرا الى تقدم الاشغال على مستوى 26 حيا بنسبة 100 بالمائة و 48 حيا بصدد الانجاز، وسيتم الانطلاق خلال سنة 2026 في 29 حيا، و58 حيا سيتم اكمال الدراسات في شأنها والانطلاق مباشرة في انجازهاوشدد الزواري على أن الوزارة بصدد التفكير في الشروع في الجيل الثالث من تهذيب الاحياء السكنية، وأنه تم الشروع في الاشتغال على ذلك مع الممولين