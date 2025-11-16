Babnet   Latest update 22:33 Tunis

تنظيم دورة تنمية معارف وقدرات الحرفيين في التطريز اليدوي "غرزة المبردح" من 24 نوفمبر الجاري إلى 1 ديسمبر 2025 بالمهدية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691a2da36b5182.67310175_hijlqgpkemnfo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 16 Novembre 2025 - 22:21
      
تعتزم المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بالمهدية تنظيم دورة تنمية معارف وقدرات الحرفيين في التطريز اليدوي "غرزة المبردح" وذلك من 24 نوفمبر الجاري إلى غرة ديسمبر 2025 بالمهدية بفضاء مركز التصميم والابتكار بالمهدية.

وتندرج هذه الدورة، التي ستنعقد بالشراكة مع المنظمة السويسرية للتعاون التقني، في إطار تنمية معارف وقدرات الحرفيين في التطريز اليدوي.

ودعت المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بالمهدية، في بلاغ صادر عنها مؤخرا، الراغبين في المشاركة في هذه الدورة، الاتصال على الرقم 73690029، مشيرة إلى أن المشاركة مجانية.


