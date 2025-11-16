Babnet   Latest update 22:33 Tunis

ولاية نابل تستضيف النسخة العاشرة لمعرض تحف وهدايا آخر السنة من 16 إلى 25 ديسمبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691a2d428370d4.79419038_jqfkonmlgpeih.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 16 Novembre 2025 - 21:19
      
 تستضيف  ولاية نابل النسخة العاشرة لمعرض تحف وهدايا آخر السنة،  من 16 إلى 25 ديسمبر 2025، بفضاء دار نابل - سيدي علي عزوز.
ويعدّ هذا المعرض، الذي تنظمه المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية بنابل وبالتعاون مع جمعية صيانة مدينة نابل، مناسبة مميّزة لعرض وترويج المنتوجات التقليدية التونسية المبتكرة، التي تستجيب لخصوصيات الأسواق المحلية والسياحية.
كما سيوفّر المعرض، وفق بلاغ صادر عن المندوبية، فرصة للمستهلكين من تونسيين وأجانب وللمؤسسات والإدارات لاقتناء هداياهم بمناسبة نهاية السنة التي تشهد عادةً ذروة الإقبال على اقتناء الهدايا.

ويتيعن على الحرفيين والمؤسسات الحرفية الراغبين في المشاركة في هذه التظاهرة تقديم مطلب في الغرض لدى المندوبية الجهوية بنابل الكائنة بالأحواش نابل قبل يوم 10 ديسمبر 2025.


*.*.*