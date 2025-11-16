Babnet   Latest update 20:57 Tunis

بطولة العالم النسائية للتايكواندو: ميدالية برونزية للتونسية وفاء المسغوني في وزن تحت 62 كلغ

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691a1cb4590778.14765170_lkonqmjefhpig.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 16 Novembre 2025 - 19:47 قراءة: 0 د, 28 ث
      
أحرزت التونسية وفاء المسغوني مناصفة مع الصينية كسيمين شين الميدالية البرونزية لوزن تحت 62 كلغ اليوم الاحد ضمن فعاليات بطولة العالم النسائية للتايكواندو المقامة بمالابو عاصمة غينيا الاستوائية.

وآلت ذهبية المسابقة الى المجرية فيفيانا مارتون في حين تحصلت الروسية ليليا خوزين على الميدالية الفضية.



جدير بالتذكير ان المسغوني توجت بتاريخ 29 اكتوبر الفارط بالميدالية الذهبية لبطولة العالم للكبريات بمدينة ووكسي بالصين اثر فوزها في الدور النهائي على البطلة الأولمبية المجرية فيفيانا مارتون.
وستقود المسغوني المنتخب التونسي ضمن فعاليات بطولة العالم تحت 21 سنة من 3 الى 6 ديسمبر القادم بالعاصمة الكينية نيروبي.


