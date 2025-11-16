سوسة: بلدية سوسة تنفّذ تدخلات متنوعة للمحافظة على البيئة والصحة العامة في المناطق الراجعة لها بالنظر

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/sousse2017.jpg width=100 align=left border=0>

في إطار المحافظة على البيئة والصحة العامة، تدخّلت فرق النظافة التابعة لبلدية سوسة، اليوم الأحد، بحديقة حسن بن سعيد بخزامة الشرقية، حيث تولت رفع الفواضل والأتربة، وتقليم وتشذيب الأشجار، وقلع الأعشاب الطفيلية، وصيانة المقاعد، وذلك بالاستعانة بآليات ثقيلة.









كما رفعت مصالح ذات البلدية، أمس السبت، المصبات العشوائية لفواضل البناء والحدائق بحومة التركي بمدينة سوسة، وتدخّلت بمعاضدة مقاولات خاصة في محيط الحاويات والمصبات العشوائية لفواضل الحدائق بكل من خزامة الغربية وبير الشباك ومناطق أخرى راجعة لها بالنظر.



وتولت مصالح بلدية سوسة، وفق ما أوردته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، تحويل فواضل الحدائق المجمّعة خلال التدخلات المشار إليها آنفا الى مركز تثمين نفايات الحدائق بسوق الجملة طريق زاوية سوسة، مذكّرة بأنه تم تفعيل هذا المركز لقبول فواضل الحدائق من طرف المواطنين أيضا.

كما واصلت البلدية خلال الأسبوع الجاري تدخلاتها الليلية الاستباقية لمقاومة الحشرات الطائرة بالمساحات الخضراء بحي سهلول، لتشمل منتزه دويك، ومحيط المعهد النموذجي بسهلول، والمساحات الخضراء المجاورة.