Babnet   Latest update 22:33 Tunis

سوسة: بلدية سوسة تنفّذ تدخلات متنوعة للمحافظة على البيئة والصحة العامة في المناطق الراجعة لها بالنظر

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/sousse2017.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 16 Novembre 2025 - 22:17 قراءة: 0 د, 42 ث
      
في إطار المحافظة على البيئة والصحة العامة، تدخّلت فرق النظافة التابعة لبلدية سوسة، اليوم الأحد، بحديقة حسن بن سعيد بخزامة الشرقية، حيث تولت رفع الفواضل والأتربة، وتقليم وتشذيب الأشجار، وقلع الأعشاب الطفيلية، وصيانة المقاعد، وذلك بالاستعانة بآليات ثقيلة.



كما رفعت مصالح ذات البلدية، أمس السبت، المصبات العشوائية لفواضل البناء والحدائق بحومة التركي بمدينة سوسة، وتدخّلت بمعاضدة مقاولات خاصة في محيط الحاويات والمصبات العشوائية لفواضل الحدائق بكل من خزامة الغربية وبير الشباك ومناطق أخرى راجعة لها بالنظر.

 وتولت مصالح بلدية سوسة، وفق ما أوردته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، تحويل فواضل الحدائق المجمّعة خلال التدخلات المشار إليها آنفا الى مركز تثمين نفايات الحدائق بسوق الجملة طريق زاوية سوسة، مذكّرة بأنه تم تفعيل هذا المركز لقبول فواضل الحدائق من طرف المواطنين أيضا.
كما واصلت البلدية خلال الأسبوع الجاري تدخلاتها الليلية الاستباقية لمقاومة الحشرات الطائرة بالمساحات الخضراء بحي سهلول، لتشمل منتزه دويك، ومحيط المعهد النموذجي بسهلول، والمساحات الخضراء المجاورة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318598


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 16 نوفمبر 2025 | 25 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:41
17:11
14:50
12:11
06:59
05:29
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet31°
16° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-16
24°-17
21°-15
20°-14
22°-13
  • Avoirs en devises
    24904,5

  • (14/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41600 DT        1$ =2,94290 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14/11)   996,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:33 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*