Babnet   Latest update 19:25 Tunis

ألعاب التضامن الاسلامي (الرياض 2025): آية الدريدي تحرز برونزية الووشو كونغ فو لوزن تحت 60 كلغ وترفع الحصيلة التونسية الى 11 ميدالية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691a07a68562d1.01660296_nmqgjoeipfklh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 16 Novembre 2025 - 18:17 قراءة: 0 د, 40 ث
      
رفعت آية الدريدي حصيلة المشاركة التونسية في الدورة السادسة من العاب التضامن الاسلامي المقامة في العاصمة السعودية الرياض الى 11 ميدالية (ذهبيتان و3 فضيات و6 برونزيات) اثر احرازها اليوم الاحد الميدالية البرونزية في منافسات الووشو كونغ فو (وزن دون 60 كلغ في اختصاص الساندا).
وتفوقت الدريدي في نزال الميدالية البرونزية على لاعبة بنغلاديش سيك اكتير بنتيجة 2-0.


وحصدت البعثة الرياضية التونسية الى حدود اليوم ميداليتين ذهبيتين عبر اسراء بالطيب (كاراتي) وجميلة بولكباش (سباحة)، في حين كانت الميداليات الفضية من نصيب وفاء محجوب (كاراتي) وياسين بن عباس (سباحة) وجميلة بولكباش (سباحة).

اما الميداليات البرونزية، فقد عادت لكل من ثلاثي الجودو اميمة البديوي وأريج عقاب وسوار الذوادي ومحمد أمين الزغلامي (تايكواندو) والمنذر المجادي وآية الدريدي (الووشو كونغ فو).
جدير بالتذكير أن البعثة الرياضية التونسية المشاركة في الالعاب تتألف من 41 رياضيا يشاركون في 12 اختصاصا.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318591


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 16 نوفمبر 2025 | 25 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:41
17:11
14:50
12:11
06:59
05:29
الرطــوبة:
% 52
Babnet
Babnet31°
21° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-18
24°-17
20°-15
21°-13
22°-14
  • Avoirs en devises
    24904,5

  • (14/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41600 DT        1$ =2,94290 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14/11)   996,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:25 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*