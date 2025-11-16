ألعاب التضامن الاسلامي (الرياض 2025): آية الدريدي تحرز برونزية الووشو كونغ فو لوزن تحت 60 كلغ وترفع الحصيلة التونسية الى 11 ميدالية

رفعت آية الدريدي حصيلة المشاركة التونسية في الدورة السادسة من العاب التضامن الاسلامي المقامة في العاصمة السعودية الرياض الى 11 ميدالية (ذهبيتان و3 فضيات و6 برونزيات) اثر احرازها اليوم الاحد الميدالية البرونزية في منافسات الووشو كونغ فو (وزن دون 60 كلغ في اختصاص الساندا).وتفوقت الدريدي في نزال الميدالية البرونزية على لاعبة بنغلاديش سيك اكتير بنتيجة 2-0.