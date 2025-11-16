ألعاب التضامن الاسلامي (الرياض 2025): آية الدريدي تحرز برونزية الووشو كونغ فو لوزن تحت 60 كلغ وترفع الحصيلة التونسية الى 11 ميدالية
رفعت آية الدريدي حصيلة المشاركة التونسية في الدورة السادسة من العاب التضامن الاسلامي المقامة في العاصمة السعودية الرياض الى 11 ميدالية (ذهبيتان و3 فضيات و6 برونزيات) اثر احرازها اليوم الاحد الميدالية البرونزية في منافسات الووشو كونغ فو (وزن دون 60 كلغ في اختصاص الساندا).
وتفوقت الدريدي في نزال الميدالية البرونزية على لاعبة بنغلاديش سيك اكتير بنتيجة 2-0.
وتفوقت الدريدي في نزال الميدالية البرونزية على لاعبة بنغلاديش سيك اكتير بنتيجة 2-0.
وحصدت البعثة الرياضية التونسية الى حدود اليوم ميداليتين ذهبيتين عبر اسراء بالطيب (كاراتي) وجميلة بولكباش (سباحة)، في حين كانت الميداليات الفضية من نصيب وفاء محجوب (كاراتي) وياسين بن عباس (سباحة) وجميلة بولكباش (سباحة).
اما الميداليات البرونزية، فقد عادت لكل من ثلاثي الجودو اميمة البديوي وأريج عقاب وسوار الذوادي ومحمد أمين الزغلامي (تايكواندو) والمنذر المجادي وآية الدريدي (الووشو كونغ فو).
جدير بالتذكير أن البعثة الرياضية التونسية المشاركة في الالعاب تتألف من 41 رياضيا يشاركون في 12 اختصاصا.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318591