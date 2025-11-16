Babnet   Latest update 19:25 Tunis

الترجي الجرجيسي يتعادل وديا مستقبل قابس 1-1

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691a06f7e280b5.57052512_ofeijqgmlnpkh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 16 Novembre 2025 - 18:15 قراءة: 0 د, 33 ث
      
حسم التعادل بهدف لمثله المواجهة الودية التي احتضنها اليوم الاحد ملعب عبد السلام كازوز بجرجيس بين الترجي الجرجيسي ومستقبل قابس في اطار تحضيرات الفريقين لموعد استئناف نشاط بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم نهاية الاسبوع القادم.
وبادر فريق "الجليزة" بالتسجيل في الدقيقة 80 عبر محمد امين الناوي، قبل ان يدرك زيدان العبيدي التعادل لفريق عاصمة الزياتين.
ولحساب الجولة الخامسة عشرة، يستقبل الترجي الجرجيسي، الذي يحتل المرتبة السادسة في البطولة برصيد 21 نقطة، النادي البنزرتي يوم السبت المقبل في ملعب يحدد لاحقا باعتبار العقوبة المسلطة عليه، في حين يتحول مستقبل قابس، صاحب المرتبة السادسة عشرة والاخيرة برصيد 9 نقاط، الى مركب الهادي النيفر لملاقاة الملعب التونسي يوم الاحد القادم.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318590


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 16 نوفمبر 2025 | 25 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:41
17:11
14:50
12:11
06:59
05:29
الرطــوبة:
% 52
Babnet
Babnet31°
21° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-18
24°-17
20°-15
21°-13
22°-14
  • Avoirs en devises
    24904,5

  • (14/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41600 DT        1$ =2,94290 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14/11)   996,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:25 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*