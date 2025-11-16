الترجي الجرجيسي يتعادل وديا مستقبل قابس 1-1

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691a06f7e280b5.57052512_ofeijqgmlnpkh.jpg width=100 align=left border=0>

حسم التعادل بهدف لمثله المواجهة الودية التي احتضنها اليوم الاحد ملعب عبد السلام كازوز بجرجيس بين الترجي الجرجيسي ومستقبل قابس في اطار تحضيرات الفريقين لموعد استئناف نشاط بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم نهاية الاسبوع القادم.

وبادر فريق "الجليزة" بالتسجيل في الدقيقة 80 عبر محمد امين الناوي، قبل ان يدرك زيدان العبيدي التعادل لفريق عاصمة الزياتين.

ولحساب الجولة الخامسة عشرة، يستقبل الترجي الجرجيسي، الذي يحتل المرتبة السادسة في البطولة برصيد 21 نقطة، النادي البنزرتي يوم السبت المقبل في ملعب يحدد لاحقا باعتبار العقوبة المسلطة عليه، في حين يتحول مستقبل قابس، صاحب المرتبة السادسة عشرة والاخيرة برصيد 9 نقاط، الى مركب الهادي النيفر لملاقاة الملعب التونسي يوم الاحد القادم.